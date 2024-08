- Un époux dérangé administre des toxines - procès Hanau

Une femme de 63 ans doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal régional de Hanau, accusée d'avoir tenté de nuire à son mari atteint de la maladie d'Alzheimer en le poisonnant. Les accusations portent sur une intention de meurtre par tromperie et d'infliger des lésions corporelles graves.

Les autorités judiciaires ont suggéré que les actions de la femme pourraient être motivées par la désespoir. Les sources indiquent que le stress excessif Supporté pendant les soins à son mari atteint de la maladie d'Alzheimer était le principal mobile présumé de son crime.

Les deux individus ont été secourus sainement par les secours médicaux.

En août 2023, à Gründau, dans le district de Main-Kinzig, la femme de 63 ans est accusée d'avoir planifié et exécuté la mort de son mari de 79 ans. Elle est soupçonnée d'avoir dissous au moins 20 pilules potentiellement mortelles dans de l'eau, avant de les administrer à l'homme. Après en avoir consommé elle-même, la femme est censée s'être couchée à côté de son mari, dans l'intention de mettre fin à ses jours.

Des parents, qui se sont inquiétés après avoir découvert le couple dans un état d'inconscience, ont alerté les autorités. Les secours ont réussi à ranimer les deux individus. Le tribunal d'assises de Hanau a alloué cinq jours jusqu'à la fin août pour approfondir l'enquête.

La femme, accusée de tentative de meurtre, était une aidante dévouée pour son mari atteint de la maladie d'Alzheimer, mettant en évidence les difficultés souvent rencontrées par de nombreuses femmes dans de tels rôles. Despite her desperate situation, her actions were understood to have stemmed from severe stress and caregiver burnout.

