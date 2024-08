Un entrepreneur du ministère de la Défense arrêté et accusé de mauvaise gestion de documents classifiés

Du 5 mai jusqu'à récemment le 7 août, l'ingénieur électrique né en Turquie, Gokhan Gun, a imprimé plus de 250 documents au travail, dont certains étaient étiquetés “secret défense”, selon les allégations des officiels du FBI. Bien qu'il soit employé par le département de la Défense et possède une habilitation secrète, il n'était pas autorisé à emporter les documents chez lui, selon une plainte de 11 pages déposée devant un tribunal fédéral de Virginie.

Gun était prévu pour quitter les États-Unis pour Puerto Vallarta, au Mexique, le jeudi matin, mais des agents fédéraux exécutant un mandat de perquisition l'ont intercepté alors qu'il quittait son domicile avant le vol, selon la plainte. Lors de leur première fouille de son sac à dos, les agents ont trouvé un document marqué “secret défense”.

During their search of his home, agents found stacks of papers in what appeared to be his dining room, where they discovered a few more documents labeled “secret défense”.

Dans l'un des cas présumés d'impression de documents, Gun a été vu quittant l'office avec ce qui semblait être des “papiers roulés dans un sac de courses partiellement translucide”, selon les officiels. Dans un autre cas, Gun a été vu sortant de l'office avec un “sac de courses rouge translucide” et a été observé se rendant à sa résidence de Fairfax, en Virginie. Il a été vu utilisant deux téléphones portables avant de se rendre à sa deuxième résidence à Falls Church, en Virginie. Les officiels ont confirmé que Gun n'avait pas été équipé d'un téléphone portable de travail.

Gun est un voyageur fréquent, ayant effectué de nombreux voyages en Turquie et dans divers pays européens et du Moyen-Orient, selon les officiels. Il possède des maisons en Virginie, au Texas et en Floride.

Les enquêteurs essaient toujours de déterminer pourquoi Gun a pris les documents, et il est incertain pourquoi il se rendait au Mexique.

CNN a contacté l'avocat de Gun pour obtenir un commentaire.

L'arrestation intervient après plusieurs cas médiatisés ces dernières années concernant des documents classifiés. L'ancien président Donald Trump a été inculpé en 2023 pour avoir illégalement conservé des documents classifiés dans son estate de Mar-a-Lago en Floride. Il a plaidé non coupable, et le juge fédéral Aileen Cannon a rejeté l'affaire le mois dernier. En mars, le membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, Jack Teixeira, a plaidé coupable

