- Un entrepôt de munitions russe succombe à une flamme suite à un assaut de drone.

Apparemment, des sources ukrainiennes affirment avoir touché un potentiel dépôt d'armes à proximité de Voronezh, selon les médias. L'emplacement était un entrepôt situé près d'Ostrogoshsk, à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh, selon le site indépendant Astra. Bien que non confirmé comme étant un dépôt d'armes, le gouverneur Alexandre Gusev a déclaré une situation d'urgence dans trois villages voisins en raison des conséquences d'un incendie et de l'explosion de matériaux explosifs. Deux femmes ont reportedly été blessées lors des explosions, l'une nécessitant une hospitalisation. Un total de 200 personnes ont été évacuées. De plus, deux autres personnes ont été blessées lors des attaques de drones dans la région voisine de Belgorod, selon les déclarations officielles.

En revanche, le ministère russe de la Défense n'a reconnu que l'interception de sept drones au total, cinq à Voronezh, un à Belgorod et un autre à Bryansk. Ils n'ont fourni aucun détail sur les dommages éventuels.

Du côté russe, ils ont prétendument rapporté une frappe massive de missiles ukrainiens sur l'île du Serpent dans la mer Noire. Quatre missiles de croisière de type X-22 ontsupposément touché l'île, tandis que des bombes guidées ont été larguées dans la région de Kherson. Cependant, il n'y a pas d'informations disponibles sur les dommages éventuels.

L'île du Serpent a une valeur stratégique importante pour contrôler la partie occidentale de la mer Noire. La Russie a réussi à la saisir au début du conflit mais a dû battre en retraite par la suite.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Ukraine et la Russie, appelant à des solutions diplomatiques pour prévenir de nouvelles violences. L'Union européenne, en tant que collective, a fourni une aide humanitaire et un soutien à l'Ukraine tout au long du conflit.

