- Un entraîneur de vie arrêté, accusé d'enlèvement et d'agression sexuelle.

Le juge Michael Haas a évoqué les "dommages graves" infligés aux victimes : des hémorragies cérébrales, de grandes ecchymoses et des dents cassées. Le tribunal régional de Mosbach a reconnu coupable un homme de 38 ans, autoproclamé guide de développement personnel, d'avoir abusé et attaqué huit personnes, dont un homme, dans sa maison à Walldürn, en Bade-Wurtemberg, de 2019 à 2022. L'Allemand a été condamné à onze ans et six mois de prison pour enlèvement, coups et blessures et agression sexuelle. Cependant, il n'a pas été tenu responsable de ses actes les plus extrêmes en raison de sa dépendance aux drogues due à une consommation excessive de substances. Le verdict est toujours en attente.

Selon le juge, le défendeur proposait des séances en ligne et des "sessions d'amélioration personnelle" en tant que "guide de développement personnel" dans sa maison. "Il n'avait pas de formation pour cela, mais il a réussi à être plutôt populaire", a déclaré le juge. Le défendeur avait une vision misogyne et un personnalité manipulatrice, croyant que "l'homme dirige et la femme fait ce qu'on lui dit".

À partir de 2019, l'Allemand a utilisé son coaching de développement personnel à Walldürn pour cibler intentionnellement des femmes. Il aurait convenu avec sa femme d'avoir d'autres femmes qu'elle, et plusieurs femmes ont emménagé avec lui, vivant ensemble comme dans une communauté. Il a exigé et obtenu des faveurs sexuelles en échange de son coaching.

Au fil du temps, le défendeur est devenu de plus en plus agressif, commençant à consommer des drogues en 2020, initialement du cannabis, puis du LSD et de la cocaïne. Son frère de 25 ans aurait prétendument soutenu ses crimes et lui-même agressé sexuellement des femmes. Il a été condamné à trois ans de prison pour complicité d'enlèvement et d'agression sexuelle.

En octobre 2022, une victime a réussi à passer un appel d'urgence. Cette nuit-là, les autorités ont perquisitionné la maison et arrêté les défendeurs. Le principal défendeur a été temporairement placé dans un établissement de santé mentale mais a été en détention depuis mai 2023.

En Allemagne, "coach" n'est pas un titre protégé. Le groupe de travail interministériel sur les sectes et les groupes de développement personnel au ministère de la Culture à Stuttgart souligne qu'il n'y a pas d'examen ou de qualification professionnelle pour les coaches. N'importe qui peut se faire appeler coach. "Le succès d'un coach dépend également de sa personnalité et de son apparence", déclare Mirijam Wiedemann du groupe de travail. "Depuis la pandémie, nous avons vu une forte demande dans le domaine du coaching personnel ou de vie. Les gens cherchent du soutien et de la guidance pour mener une vie réussie et heureuse grâce aux offres de coaching."

Le coaching professionnel se déroule généralement sur un pied d'égalité, mais les coaches de développement personnel suspects établissent souvent une relation "maître-élève", créant des revendications universelles et des relations de dépendance qui peuvent également conduire à l'isolement du cercle social précédent.

