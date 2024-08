- Un entraîneur de hockey ne veut pas être suspendu pour avoir paniqué.

Le sélectionneur fédéral allemand André Henning ne poussera pas pour que des mesures disciplinaires soient prises contre le champion olympique néerlandais Duco Telgenkamp suite à son éclat lors de la finale olympique. "Je ne vais pas demander de suspension", a déclaré Henning lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Allemagne à Paris : "Ce n'est pas mon rôle. Les critiques publiques qu'il reçoit déjà sont suffisamment dures." En ligne, Telgenkamp s'est déjà excusé pour son comportement, a déclaré l'entraîneur allemand : "Je peux imaginer que Duco s'est laissé emporter par l'émotion. C'était juste un moment où il n'a pas vraiment réfléchi."

Telgenkamp est insulté sur les réseaux sociaux

Après la finale entre l'Allemagne et les Pays-Bas (1-3 aux tirs au but), le jeune Telgenkamp de 22 ans s'est tenu devant le gardien allemand Jean-Paul Danneberg et a mis son doigt sur sa bouche. Il a ensuite touché le casque du gardien, ce qui a déclenché une bagarre et des échanges verbaux entre plusieurs joueurs des deux équipes. Telgenkamp avait auparavant marqué le penalty victorieux pour la victoire olympique des Pays-Bas, laissant l'équipe allemande avec l'argent.**

Durante la cérémonie de remise des médailles suivante, Telgenkamp a été hué sans pitié et insulté sur les réseaux sociaux pour son comportement irrespectueux. "Cela l'a vraiment blessé", a déclaré Henning de 40 ans au sujet des sifflets et des cris pendant la présentation des médailles. Après tout, c'était le plus grand moment de sa carrière sportive, mais il l'a gâché par sa mauvaise conduite, a déclaré le sélectionneur fédéral.

Des hommes et des garçons sur divers réseaux sociaux ont critiqué Duco Telgenkamp pour ses actions lors de la finale olympique. L'incident impliquant Telgenkamp, un joueur de hockey sur gazon masculin, et le gardien allemand Jean-Paul Danneberg a suscité des réactions fortes parmi les fans, avec des garçons et des hommes participant au débat en ligne.

Lire aussi: