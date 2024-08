- Un engin explosif de la Seconde Guerre mondiale a été neutralisé dans une usine chimique de Zeitz.

À l'Usine chimique et industrielle de Zeitz, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été désamorcée. Les autorités ont décidé d'évacuer les travailleurs du site pendant l'heure du déjeuner, comme l'a rapporté le district de Burgenlandkreis, pour la sécurité de tous les employés des entreprises. La bombe en question pesait environ 250 kilogrammes et a été découverte lors de travaux de construction un mercredi. Heureusement, les quartiers résidentiels n'ont pas été affectés par l'évacuation. Trois semaines plus tôt, une autre bombe anglaise de la même époque avait été mise au jour sur le site. Elle a également nécessité une explosion contrôlée.

Les autorités envisagent de relocaliser certaines entreprises de l'usine chimique et industrielle de Zeitz dans un endroit plus sûr en raison des découvertes fréquentes de vieilles bombes. La solution proposée consiste à établir un nouveau parc industriel près des limites de la ville pour minimiser les perturbations et assurer la sécurité.

