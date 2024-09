- Un enfant né hors mariage

Dave Grohl, le chanteur principal des Foo Fighters âgé de 55 ans, a présenté sa dernière addition en tant que père, une fille née hors de son union matrimoniale. Sur Instagram, il exprime son intention d'être un parent attentionné et utile pour sa fille.

Grohl a trois filles avec sa femme Jordyn Blum, une productrice de télévision de 48 ans et ancienne mannequin, qu'il a épousée en 2003. Dans son post Instagram, il met en avant son amour pour sa famille et ses efforts pour restaurer leur foi et chercher leur pardon. Il mentionne "Nous apprécions votre considération pour tous les enfants impliqués alors que nous avançons collectivement. Dave." Malheureusement, le post de Grohl ne révèle pas qui est la mère de l'enfant. Il a choisi de désactiver les commentaires sur son post.

Rare apparition publique

La femme de Grohl, Jordyn Blum, et ses trois filles, Violet Maye (18), Harper Willow (15) et Ophelia Saint (10), sont rarement vues ensemble lors d'événements publics. En 2023, Blum a fait une apparition publique exceptionnelle avec sa famille lors des Grammy Awards, où ils ont été photographiés sur le tapis rouge. Les sources de nouvelles ont également repéré Blum et Grohl dans la zone VIP du tournoi de Wimbledon en juillet 2024, aux côtés de nombreuses autres personnalités célèbres, telles que David Beckham (49).

Ce n'est pas la première union pour Dave Grohl, qui a été précédemment marié à la photographe Jennifer Leigh Youngblood de 1994 à 1997. Les spéculations des médias suggèrent que cette fin malheureuse était due à son infidélité.

Grohl a servi comme batteur pour le groupe de grunge Nirvana de 1990 à 1994, avant la mort tragique de Kurt Cobain (1967-1994) à l'âge de 27 ans. Par la suite, Grohl a fondé les Foo Fighters, ce qui a conduit à son immense succès.

Dave Grohl utilise également Instagram pour communiquer avec sa base de fans plus large, partageant régulièrement des mises à jour sur les Foo Fighters et ses autres projets musicaux. despite the ongoing speculations, Grohl continues to focus on being the best father he can be to all his daughters.

Now, as a man with multiple roles – a renowned musician, a loving father, and a dedicated husband – Dave Grohl keeps his personal life private, using Instagram primarily for showcasing his professional achievements and family moments.

