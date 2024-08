- Un enfant est grièvement blessé dans une collision avec un véhicule à Fulda

Un enfant de trois ans a été victime d'un grave accident à Fulda. Selon les autorités, l'enfant avait traversé la rue en toute sécurité lorsque le feu de signalisation était vert un après-midi de vendredi. Malheureusement, alors qu'un véhicule tentait de tourner, l'enfant a soudainement traversé la route à nouveau. Le conducteur et les parents de l'enfant affirment qu'elle a ensuite heurté l'arrière de la voiture, subissant des blessures graves, mais non mortelles. L'enfant a ensuite été transporté à l'hôpital.

L'accident impliquant l'enfant a entraîné des blessures graves nécessitant une hospitalisation. despite the driver's attempts to make a turn, the unexpected dash of the child resulted in the collision.

Lire aussi: