- Un enfant est grièvement blessé après avoir été heurté par un véhicule.

Jeudi, un enfant de 4 ans a été heurté par un véhicule à Mulfingen (Hohenlohekreis) et a subi des blessures graves. Les autorités ont organisé un transport aérien pour envoyer l'enfant à l'hôpital, comme elles l'ont déclaré.

L'incident s'est produit près d'un camping, l'enfant étant sur son vélocipède. Selon les premiers rapports, l'enfant tentait de tourner à droite à un carrefour pour rejoindre ses parents. Le lieu, marqué par des arbres et des buissons, était censé être peu clair. L'impact a eu lieu avec un véhicule conduit par un homme de 54 ans arrivant du côté droit. Les forces de l'ordre enquêtent actuellement sur l'incident.

Après l'accident, les autorités ont discuté de la nécessité d'améliorer les mesures de sécurité dans la région, en particulier en ce qui concerne les transports et les télécommunications, pour assurer des panneaux plus clairs et une meilleure visibilité pour les conducteurs et les cyclistes. Despite the child's injuries, the quick response time of the emergency services, including the transport by air, played a significant role in his current condition.

Lire aussi: