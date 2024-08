- Un enfant de trois ans est grièvement blessé dans un incendie de véhicule.

Une voiture transportant six membres d'une famille a rencontré un problème lors de leur voyage dans le district d'Augsbourg, entraînant des blessures graves pour une fille de trois ans. Les autorités pensent que l'automobile aurait pu prendre feu en raison d'un problème technique à proximité d'Adelsried, selon le rapport de police. Le conducteur de 47 ans a d'abord tenté d'arrêter le véhicule, mais a ensuite sauvé trois des enfants et leur mère du véhicule en mouvement un samedi soir.

Malgré ses efforts pour sauver sa fille cadette, la voiture a glissé sur une pente. Le père a subi des blessures légères. La petite fille a subi de graves brûlures. Tous deux ont été transportés à l'hôpital. Malheureusement, la voiture a été complètement détruite par les flammes.

