Un enfant de six ans s'est noyé dans un lac près d'Aachen.

Une sortie en famille au lac de Blausteinsee à Eschweiler, près d'Aix-la-Chapelle, se termine tragiquement pour une famille : l'enfant de six ans est momentanément perdu de vue, puis signalé disparu à la police. Lorsque l'enfant est retrouvé, il est trop tard pour lui venir en aide.

Un garçon de six ans a été retrouvé mort dans le lac de Blausteinsee à Eschweiler, près d'Aix-la-Chapelle, lundi soir vers 19 heures. Selon un porte-parole de la police, la famille avait perdu de vue l'enfant sur le bord du lac et avait signalé sa disparition. Une opération de recherche de grande envergure impliquant des pompiers, la Croix-Rouge allemande, l'AGTH (Organisation technique de secours) et un hélicoptère de police a été lancée pour retrouver l'enfant.

Les premières investigations suggèrent que les parents avaient brièvement perdu de vue leur enfant sur le bord du lac. Vers 19 heures, ils ont donné l'alerte lorsqu'ils n'ont pas pu retrouver leur fils. Ils ont appelé les secours et signalé la disparition de leur enfant. Comme il était initialement incertain que l'enfant soit entré dans l'eau ou se soit enfui dans les bois environnants, une grande opération de recherche a été entreprise.

Le "Aachener Zeitung" a rapporté que l'enfant avait simplement l'intention de se laver les mains dans l'eau. La police essaie maintenant de déterminer ce qui est arrivé à l'enfant après s'être lavé les mains et comment il s'est retrouvé dans l'eau.

Lorsque l'enfant a finalement été retrouvé, des tentatives de réanimation ont été faites, mais elles ont échoué, a déclaré le porte-parole de la police. La police a ouvert une enquête sur les causes du décès. Les parents, sous le choc, ont reçu l'aide de chapelains d'urgence.

