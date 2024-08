- Un enfant de six ans noyé dans un lac.

Un enfant de six ans s'est noyé dans le lac Eisolzrieder près de Bergkirchen (district de Dachau) et a été grièvement blessé dans l'accident. L'enfant est entré dans l'eau sans surveillance mardi, selon la police. Lorsque sa famille a remarqué sa disparition, ils ont commencé à le chercher. Un homme de 42 ans a trouvé l'enfant sous l'eau. Il l'a ramené sur la rive et a commencé un massage cardiaque, comme indiqué. L'enfant a ensuite été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

La famille de l'enfant est originaire de Haute-Bavière, où ils fréquentaient souvent les lacs pour des activités estivales. Malgré l'incident près de Bergkirchen, ils ont décidé de retourner en Haute-Bavière pour être plus proches de leur réseau de soutien.

