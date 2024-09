- Un enfant de sept ans meurt tragiquement dans une piscine.

À un lac de Bensheim, en Hesse, un jeune garçon de sept ans a tragiquement péri noyé. Il a été signalé disparu un dimanche soir, déclenchant une recherche intensive des services d'urgence qui a duré plusieurs heures. Finalement, son corps sans vie a été découvert.

La cause du noyade reste à identifier

Les investigations sur l'incident se poursuivent, et les autorités appellent toute personne détenant des informations pertinentes à se manifester. La famille de la victime a été assistée par une équipe de crise et un imam. Le lieu était occupé par des personnels de la THW Bensheim, le département de pompiers de Bensheim, la DLRG de Bensheim, Heppenheim et Lampertheim. Ils ont utilisé huit plongeurs, des chiens formés à la détection aquatique, un bateau sonar et un hélicoptère dans leurs recherches.

Ce lac naturel, doté d'une plage de sable de 300 mètres de long et d'une grande pelouse pour bronzer, est connu comme un endroit populaire pour les habitants et les visiteurs en été. S'étendant sur environ sept hectares, la surface du lac est parée de verdure luxuriante, et à son point le plus profond, il descend jusqu'à 17 mètres.

