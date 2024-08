- Un enfant de huit ans est tombé de sa voiture et est mort.

Un garçon de huit ans a été éjecté de la voiture de sa mère et tué dans un accident à Coesfeld. La femme de 36 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un mur, selon la police. La voiture a ensuite fait plusieurs tonneaux.

La conductrice, sa fille de dix ans et un passager de 62 ans ont été blessés, certains sérieusement, et ont été transportés à l'hôpital par hélicoptère. La cause de l'accident n'était pas connue dans un premier temps. La route fédérale B525 a été fermée pendant plusieurs heures suite à l'accident.

Le garçon de huit ans a été tragiquement éjecté de la même voiture qui avait été impliquée dans l'accident. Après la collision, la voiture endommagée a dû être remorquée hors des lieux.

