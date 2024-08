- Un enfant de dix ans noyé dans l' Elbe n'est toujours pas retrouvé

La fillette de dix ans qui s'est noyée dans l'Elbe à Hambourg devant ses parents reste introuvable. "La fillette n'a pas encore été retrouvée", a déclaré un porte-parole de la police tôt le matin. Elle n'a pas pu dire si les recherches allaient continuer le matin. Les recherches pour l'enfant ont été poursuivies jeudi jusqu'à quelques minutes avant 21h avec un important déploiement. "Malheureusement, sans résultat." Les premières constatations suggèrent que le courant de l'Elbe était à l'origine de la situation désespérée de la fillette de dix ans. "L'Elbe peut être très traître par moments."

La fillette s'est noyée dans l'Elbe en fin d'après-midi. Environ 60 personnes ont recherché la zone autour du lieu de l'incident sur la rive de Falkensteiner, selon les pompiers. En raison du courant de l'Elbe, le rayon de recherche a été élargi, a déclaré un porte-parole des pompiers jeudi. Les pompiers et l'Association allemande de sauvetage (DLRG) étaient en action avec des bateaux en amont de l'Elbe, et des plongeurs recherchaient également l'enfant. Des hélicoptères survolaient l'Elbe. Des drones et un bateau sonar spécial étaient également utilisés. Les parents étaient pris en charge par le service pastoral d'urgence.

Un porte-parole des pompiers a estimé jeudi que les efforts ne seraient probablement pas poursuivis vendredi. On doit supposer que l'enfant s'est noyé, a-t-il déclaré. "Nous sommes tous très affectés."

Les pompiers ont immédiatement déclenché une intervention d'urgence après la noyade de la fillette.

