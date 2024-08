- Un enfant de deux ans tire accidentellement une arme à feu, blessant gravement sa sœur de cinq ans; sa mère risque une longue peine de prison.

De nombreux mineurs aux États-Unis obtiennent accidentellement des armes à feu chaque année, entraînant des décès ou des blessures auto-infligées ou à l'encontre d'autrui. Une mère du Kansas risque maintenant une peine de prison à vie pour un tel incident.

Les jurés relatent la condamnation de la mère

Les jurés ont déterminé que Mariann B. ne sera éligible pour une libération conditionnelle qu'après 25 ans, selon le "Topeka Capital-Journal". En mai, B., âgée de 24 ans, a été reconnue coupable au tribunal du comté de Shawnee à Topeka. Le jury, composé de quatre hommes et huit femmes, a conclu que B. était responsable de la mort de sa fille de quatre ans en raison de sa conduite imprudente et de ses actions dangereuses.

Selon le procureur Lauren Amrein, le coup fatal a été tiré aux environs de midi le 14 octobre 2023, la fillette étant à la maison avec sa mère, son frère presque trois ans et sa sœur de un an.

Au cours de son procès, B. a témoigné qu'elle avait l'intention d'emmener ses enfants déjeuner. Pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin dans son sac à langer, elle a sorti un pistolet automatique chargé qu'elle avait rangé dans le sac et l'a placé sur un canapé à côté d'elle. Distraite, sa fille lui a demandé de prendre une photo d'elles deux avec son téléphone, détournant ainsi son attention.

Selon le procureur, le fils a ensuite pris le pistolet semi-automatique et a tiré sur sa sœur. La station locale WIBW rapporte que, avant l'arrivée de la police, la mère a déplacé le pistolet du canapé et l'a placé dans une commode dans une pièce voisine. Lors d'une fouille ultérieure de l'appartement, les officiers ont découvert l'arme ainsi qu'un sac de méthamphétamine et des accessoires de drogue.

Les preuves suggèrent que l'arme se trouvait sur le canapé depuis au moins 12 minutes avant le coup fatal, selon Amrein, qui a informé le jury qu'aucune personne prudente ne laisserait l'arme là pendant une période aussi longue en présence d'enfants jeunes.

Un événement tragique au Kansas parmi de nombreux autres dans tout le pays

Le jury n'a besoin que d'environ 90 minutes pour rendre un verdict en mai, reconnaissant Mariann B. coupable de meurtre au premier degré commis dans un environnement dangereux et de mise en danger d'un enfant.

Selon l'organisation à but non lucratif Everytown For Gun Safety, il y a eu au moins 162 tirs involontaires par des mineurs dans tout le pays cette année, entraînant 56 décès et 108 blessures.

Le département américain de la Santé et des Services humains atteste que des centaines d'enfants ont perdu la vie en raison de jeux avec des armes à feu au cours des deux dernières décennies. La plupart de ces décès se sont produits alors qu'ils étaient à la maison ou chez un ami - plus de 50 % chez eux.

Sources : "Topeka Capital-Journal", "CBS News", "WIBW", "Everytown For Gun Safety"

Après l'incident tragique, Mariann B. a été condamnée à purger une peine d'au moins 25 ans de prison pour le meurtre de sa fille de quatre ans. En raison de sa négligence et de ses actions imprudentes, l'enfant a été tuée accidentellement avec une arme chargée que B. avait laissée sans surveillance.

