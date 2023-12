Un enfant de 6 ans non accompagné embarqué sur le mauvais vol de Spirit Airlines

Dans un communiqué envoyé par courriel à CNN, Spirit Airlines a présenté ses excuses à la famille, expliquant que le 21 décembre, l'enfant devait prendre un vol de l'aéroport international de Philadelphie à l'aéroport international du sud-ouest de la Floride, à Fort Myers.

Au lieu de cela, Spirit Airlines a déclaré que l'enfant avait été "embarqué par erreur" dans un avion à destination d'Orlando.

"L'enfant était toujours sous la garde et la supervision d'un membre de l'équipe Spirit, et dès que nous avons découvert l'erreur, nous avons pris des mesures immédiates pour communiquer avec la famille et la reconnecter", a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué transmis à CNN.

La chaîne de télévision WINK-TV, affiliée à CNN, s'est entretenue avec Maria Ramos, une femme qui a identifié l'enfant comme étant son petit-fils de 6 ans.

Après l'atterrissage de l'avion dans lequel il était censé se trouver et l'absence de son petit-fils, la panique s'est emparée de Mme Ramos, a-t-elle déclaré à WINK-TV.

Mme Ramos a expliqué à WINK-TV qu'elle avait reçu un appel de son petit-fils après l'atterrissage à Orlando, et qu'ils avaient parcouru près de 160 miles depuis Fort Myers pour aller chercher l'enfant.

La compagnie aérienne a proposé de leur rembourser le trajet, a déclaré Mme Ramos à WINK-TV, mais plus important encore, elle veut savoir pourquoi cela s'est produit.

Spirit Airlines n'a pas expliqué comment l'erreur s'était produite, mais a déclaré qu'elle "prenait au sérieux la sécurité et la responsabilité du transport de tous ses invités et qu'elle menait une enquête interne. Nous présentons nos excuses à la famille pour cette expérience".

Source: edition.cnn.com