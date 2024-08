- Un enfant de 12 ans accusé d'émeute en Angleterre

En raison des émeutes d'extrême droite dans les villes britanniques, le système judiciaire a jusqu'à présent inculpé des centaines de personnes, dont un garçon de 12 ans. Le garçon est accusé d'avoir participé à des émeutes dans la ville du nord-ouest de Southport. Il est le plus jeune prévenu jusqu'à présent, selon Sky News.

Jusqu'à présent, la police a arrêté un total de 927 personnes et en a inculpé 466. Plusieurs contrevenants ont déjà été condamnés à des peines de prison. Un homme de 41 ans qui a participé à des troubles dans un hôtel près de Rotherham, où des demandeurs d'asile étaient hébergés, a été condamné à deux ans et huit mois de prison. Un jeune de 18 ans qui a jeté des pierres sur des officiers de police dans la ville de Darlington et a acclamé un coup a écopé d'une peine de détention de un an et demi.

Le Premier ministre annule ses vacances d'été

Le gouvernement britannique a exprimé sa satisfaction que la situation se soit Recently calmée. Cependant, ils restent vigilants et ne baisseront pas la garde, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Elle a salué la réaction rapide de la justice. Le Premier ministre Keir Starmer a annulé ses vacances d'été en raison des émeutes et de la réponse des autorités, a déclaré le porte-parole.

Selon l'association professionnelle UK Hospitality, le chiffre d'affaires du secteur de l'hôtellerie a partiellement chuté en raison des émeutes. Cela a été précédé d'une attaque au couteau à Southport, dans laquelle trois filles ont été poignardées et plusieurs enfants blessés. De fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles le suspect était un migrant musulman. Le suspect de 17 ans est né au Royaume-Uni, fils de Rwandais.

La justice a choisi d'exclure des procès des personnes inculpées les chefs d'accusation mineurs liés aux émeutes, se concentrant uniquement sur les infractions plus graves. Malgré la participation du jeune garçon, il ne sera pas jugé pour des chefs d'accusation liés aux émeutes qui ont été exclus par la justice.

Lire aussi: