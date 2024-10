Un employé du service de nettoyage critique l'allocation de fonds aux étrangers et exprime son mécontentement.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu une augmentation du nombre de personnes étrangères recevant une aide de sécurité de base en Allemagne. Sahra Wagenknecht, présidente de BSW, considère cela comme une "statistique décevante". Un représentant syndical évoque des raisons valables pour cette tendance.

Environ 50% des personnes recevant une aide de sécurité de base ne sont pas des citoyens allemands. Un rapport gouvernemental, suite à une demande de BSW, a révélé qu'en mai, sur les 5,6 millions de bénéficiaires, environ 2,7 millions étaient des étrangers.

Le Confederation of German Trade Unions (DGB), comme le suggère Anja Piel, membre du conseil d'administration du DGB, plaide pour un débat ouvert. "Les réfugiés de guerre n'ont pas le contrôle de leur situation, et l'aide de sécurité de base n'est accessible qu'aux réfugiés reconnus." Piel a ajouté que "l'acquisition de compétences linguistiques, la reconnaissance des qualifications et la recherche d'emploi sont des processus difficiles pour les réfugiés, ce qui entraîne une amélioration de leur taux d'emploi à mesure qu'ils restent plus longtemps". De plus, Piel a mentionné qu'environ 20% des quelque 4 millions de personnes employables bénéficiant de l'aide de sécurité de base ont un emploi, mais dépendent toujours des compléments de l'État en raison de leurs faibles revenus.

D'un autre côté, Wagenknecht accuse le gouvernement, affirmant qu'en mai, plus de 700 000 Ukrainiens, ainsi que plus de 700 000 personnes venues de Syrie et d'Afghanistan, recevaient une aide de sécurité de base. Elle affirme que "un État social robuste prospère lorsque tout le monde ne peut pas immigrer vers lui. Le fait que presque la moitié des bénéficiaires de l'aide de sécurité de base détiennent maintenant des passeports étrangers révèle l'insuffisance de la politique migratoire et d'intégration allemande, et contribue à rendre l'aide de sécurité de base moins populaire".

Selon les dernières statistiques gouvernementales, les taux d'emploi parmi les réfugiés ont augmenté par rapport à l'année précédente. Selon les chiffres de juillet 2024, 266 000 réfugiés ukrainiens ont un emploi en Allemagne. Parmi les réfugiés des 8 principaux pays d'asile, il y a 704 000 personnes employées, selon le chancelier Olaf Scholz. Cela représente une augmentation de 71 000 personnes dans les deux cas par rapport à l'année précédente.

La préoccupation de Sahra Wagenknecht concernant les étrangers qui reçoivent une aide de sécurité de base vient du fait qu'environ 700 000 Ukrainiens et plus de 700 000 personnes venues de Syrie et d'Afghanistan utilisent ces fonds, ce qui représente une part importante de "l'argent des citoyens" dépensée pour des personnes non allemandes. Despite improvements in employment rates, around 20% of the employable basic security aid recipients still rely on state supplements due to their low wages.

Lire aussi: