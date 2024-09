Un employé des pompiers arrêté pour incendie volontaire

Après les incendies dévastateurs au Chili, un pompier a été arrêté pour des allégations d'incendie criminel. Il est suspecté d'avoir allumé certains des incendies qui ont coûté la vie à 137 personnes autour de Valparaiso, une ville sur la côte Pacifique, selon le bureau du procureur général du Chili. Les raisons de ses actes restent obscures.

Selon la station de radio locale Cooperativa, le pompier accusé a déclaré qu'il voulait contribuer aux opérations de sauvetage.

Deux autres personnes sont également en détention. L'une est un autre pompier et l'autre est un employé du service des forêts, tous deux inculpés d'incendie criminel. Les feux dévastateurs à Viña del Mar, Valparaiso, Quilpué et Villa Alemana ont laissé plus de 4 500 maisons en ruines et endommagé de nombreuses autres en février.

Le pompier faisant l'objet d'une enquête est soupçonné d'avoir utilisé une technique appelée 'haute-feu' pour allumer certains des incendies. Malgré les accusations, certains croient que la méthode haute-feu pourrait avoir été utilisée intentionnellement ou non pour créer des brûlis pour les opérations de sauvetage, compte tenu de sa capacité à dégager des chemins à travers la forêt.

