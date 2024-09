Un employé de Tesla propose une augmentation des visites à domicile

Le responsable de l'usine Tesla à Grünheide défend les visites à domicile pour les absents réguliers.Le responsable André Thierig justifie la pratique des visites à domicile non annoncées pour les travailleurs qui s'absentent fréquemment de l'usine Tesla. Il suggère que cela n'est pas inhabituel pour les entreprises et vise à stimuler l'éthique de travail des employés. Cependant, le syndicat IG Metall critique le potentiel surcroît de travail à l'usine et considère les visites à domicile comme une mesure inhabituelle.

Les visites ont été entreprises en raison d'un taux d'absentéisme inhabituellement élevé pendant les mois d'été, qui a atteint 15 % ou plus à certains moments. Thierig a identifié environ 200 employés qui ne se sont pas présentés au travail mais ont continué à percevoir leur salaire et à fournir de nouveaux certificats médicaux toutes les six semaines. Le responsable de l'usine et le responsable du personnel ont rendu visite à certains de ces employés, mais de nombreux absents n'étaient pas chez eux, et certains ont manifesté un comportement agressif.

Thierig ne pense pas que le taux d'absentéisme provienne de mauvaises conditions de travail. Au contraire, son analyse montre que l'inscription est plus fréquente les vendredis et les postes de travail tardifs, ce qui représente environ 5 % d'absentéisme en plus que les autres jours. Il suggère que le système social allemand pourrait être exploité, compte tenu de l'importante différence de taux d'absentéisme entre les employés permanents et les 1 500 travailleurs temporaires, qui ont chacun un taux d'absentéisme de 2 % et travaillent dans les mêmes conditions.

Thierig affirme que Tesla ne méfie pas des employés malades, mais souhaite mieux comprendre leur situation. Il croit que l'interaction en face à face a un impact plus important que les appels téléphoniques et que le taux d'absentéisme a diminué depuis les visites à domicile. Cependant, il n'exclut pas la possibilité de futures visites à domicile.

En ce qui concerne les critiques de IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, le porte-parole Dirk Schulze met en évidence la pression que subissent les employés malades. Il souligne que les employés de tous les domaines de l'usine signalent des charges de travail inhabituellement élevées. Lorsque les employés sont absents, les travailleurs restants sont sous pression tandis que du travail supplémentaire est attribué aux employés en bonne santé. Schulze suggère de briser le cercle vicieux en réduisant l'absentéisme pour soulager la pression sur les deux groupes. Tesla, pour sa part, fournit diverses ressources pour promouvoir la protection de la santé et améliorer les conditions de travail, telles qu'un studio de fitness, des médecins et des physiothérapeutes internes et des modifications ergonomiques des postes de travail.

Les préoccupations soulevées par IG Metall concernant le potentiel surcroît de travail à l'usine Tesla tournent principalement autour de l'économie, car un absentéisme élevé peut entraîner une augmentation de la charge de travail pour les employés restants et des implications financières potentielles pour l'entreprise.

L'affirmation de Thierig selon laquelle le système social allemand pourrait être exploité en ce qui concerne le taux d'absentéisme entre les employés permanents et les travailleurs temporaires met encore plus en évidence les implications économiques de ce problème.

