Un employé de service à Erfurt a été aspergé d'une substance rouge

À un événement à Erfurt lors des élections en Thuringe, la fondatrice de l'AF, Sahra Wagenknecht, a été confrontée à un incident inattendu qui l'a Briefly obligée à quitter la scène. Elle a été aspergée d'un liquide rouge et légèrement touchée. Un suspect a été rapidement appréhendé et évacué par le personnel de sécurité. L'événement a repris peu après l'incident, qui s'est produit juste après le discours de Wagenknecht.

Selon les sondages de l'Infratest, de la Forschungsgruppe Wahlen et de l'Insa, l'AF est à la troisième place en Thuringe avec des probabilités allant de 17% à 20%. Malgré le fait que La Gauche conserve des valeurs à deux chiffres dans l'État, le ministre-président Bodo Ramelow est à la tête. Les principales préoccupations des électeurs sont l'immigration, la sécurité et l'éducation. Wagenknecht a critiqué la "naïve" politique des réfugiés après l'attaque du festival folklorique de Solingen, considérant la migration incontrôlée comme une source de violence incontrôlable.

De même en Saxe, l'AF est à la troisième place avec des probabilités allant de 11% à 15%, derrière la CDU et l'AfD. Le SPD, les Verts et le FDP sont largement derrière. La formation des gouvernements d'Erfurt et de Dresde devrait être un défi, avec des majorités potentiellement insuffisantes pour que la CDU gouverne seule en Saxe, et nécessitant le soutien de l'AF pour le faire sans l'AfD.

En Thuringe, une coalition CDU-AF-SPD reste une possibilité mathématique, tandis qu'une majorité pour la CDU en Saxe dépend de la participation de l'AF, à l'exclusion de l'AfD.

Récemment, Wagenknecht a clairement indiqué qu'elle cherchait à former un gouvernement, mais seulement dans des conditions de changements significatifs de la politique. Elle s'inquiète de la possibilité que les électeurs de l'AF se sentent déçus si aucun véritable changement n'intervient. Ses conditions inhabituelles dépassent la politique des États, impliquant des négociations entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Intriguant, Wagenknecht elle-même entend mener les négociations de coalition du parti fédéral.

L'AF fait également campagne sur deux questions non liées aux États : l'augmentation du salaire minimum et l'allègement fiscal pour les personnes ayant de petites pensions.

En ce qui concerne les sondages, l'AF en Thuringe et en Saxe se place toutes deux à la troisième place, avec des probabilités allant de 17% à 20% en Thuringe et de 11% à 15% en Saxe. Après l'incident à l'événement d'Erfurt, la fondatrice de l'AF, Sahra Wagenknecht, a activement plaidé en faveur de changements de politique et d'une possible formation de gouvernement, en insistant sur l'augmentation du salaire minimum et l'allègement fiscal pour les personnes ayant de petites pensions.

Lire aussi: