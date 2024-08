- Un employé de la compagnie de sécurité attaqué et blessé

Un employé d'une société de sécurité a été attaqué et grièvement blessé par deux inconnus sur le site d'un festival à Frontenhausen (district de Dingolfing-Landau). L'homme de 59 ans a été transporté à l'hôpital avec plusieurs fractures au visage, ont indiqué les autorités. L'homme travaillait comme vigile lors d'un événement sur le site du festival.

Les suspects ont pénétré sur le site du festival tôt le dimanche matin et ont dérobé une boîte contenant des jetons et une somme d'argent à trois chiffres. Environ une demi-heure plus tard, un véhicule a quitté le site du festival. Selon la police, il est possible que le duo ait été dérangé par l'employé et l'ait attaqué en conséquence.

La police criminelle a pris en charge l'enquête en raison du soupçon de tentative de meurtre et espère maintenant obtenir des témoignages.

