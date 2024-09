Un employé de Hansa Rostock réussit à voler 100 000 euros dans le coffre.

Au printemps 2023, il a été révélé qu'un employé du club de football Hansa Rostock avait détourné environ 100 000 euros d'un coffre-fort. Cette information a été rendue publique dans un article publié par l'"Ostsee-Zeitung". Les investigations ont montré que le coupable, un individu de 28 ans, avait déjà été condamné par le tribunal local de Rostock.

Selon la porte-parole du parquet de Rostock, l'employé a admis avoir volé cette somme importante dans le coffre-fort situé dans le bureau du club, par l'intermédiaire de son représentant légal. À l'époque du vol, Hansa évoluait encore en 2ème Bundesliga. Malheureusement, le club se retrouve actuellement à la 19ème place de la 3ème division, n'ayant remporté que deux points lors de ses quatre premiers matches.

Accès au coffre-fort

Le parquet a affirmé que les vols ont eu lieu entre septembre 2022 et mai 2023. L'employé en question avait une clé du coffre-fort. Initialement, le club n'a pas réagi à la demande de commentaires de l'agence de presse allemande.

D'où provenait donc tout cet argent ? Selon des sources du club, l'ancien PDG Robert Marien et son équipe de direction ignoraient la somme et ont été surpris de sa découverte. On raconte que l'argent avait été donné par un membre de Hansa, sans que le conseil en soit informé, et était initialement conservé dans le coffre-fort. Le parquet n'a pas pu vérifier si c'était la seule donation d'un membre du club.

Au début, Hansa a choisi de ne pas porter plainte et a préféré compter sur le coupable pour rembourser la somme volée en plusieurs fois. Malheureusement, ce plan n'a pas abouti, poussant le club à finalement porter plainte auprès des autorités. En janvier de l'année en cours, le tribunal local de Rostock a confirmé la sentence pénale. Le tribunal a jugé le coupable apte à une peine de prison d'un an, suspendue pour une période de deux ans. L'individu a été obligé de rendre l'argent volé.

