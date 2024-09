Un éminent conseiller économique chinois disparaît

Les problèmes économiques chinois sont tenus secrets par les autorités, qui cherchent à les dissimuler à la population. Les critiques sont punies sévèrement. Selon des sources internes, le célèbre économiste Zhu Hengpeng est actuellement sous enquête. On rapporte qu'il a été démis de ses fonctions suite à des allégations de critiques envers la direction de la deuxième plus grande économie du pays, dirigée par le président Xi Jinping, dans un groupe de discussion WeChat secret.

Zhu avait occupé le poste de directeur adjoint de l'Institut d'Économie à l'Académie chinoise des sciences sociales pendant une décennie, un poste important dans l'un des principaux think tanks de Chine. Le Parti communiste chinois a renforcé ses efforts pour étouffer les commentaires négatifs concernant la situation économique du pays. L'économie montre des signes de faiblesse, affectée par une baisse du marché immobilier et une faible confiance des consommateurs et des entreprises.

Certains économistes suggèrent que les initiatives de Xi pour renforcer le contrôle du gouvernement, limiter les excès perçus du capitalisme et protéger la Chine des menaces perçues à l'étranger aggravent ces problèmes. Sous la direction de Xi, le parti est devenu plus assertif dans le silence des dissidences et la punition des critiques de ses politiques, qu'elles soient au sein ou en dehors du parti.

Arrestation de Zhu au printemps

Les autorités ont également resserré leur emprise sur les données et limité l'accès des investisseurs et des analystes aux informations économiques cruciales. Selon une source, Zhu a été arrêté au printemps après avoir fait des commentaires non politiques dans un groupe privé, notamment s'inquiétant de l'économie chinoise qui peine et critiquant Xi de manière voilée.

