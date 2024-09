Un élève de 11 ans de Floride arrêté pour avoir exprimé son intention d'exécuter un massacre de masse, selon les forces de l'ordre.

Nous avons récemment appréhendé un élève du collège Creekside qui a proféré des menaces de tirer sur une école, soit à Creekside soit au collège Silver Sands, selon un post du shérif du comté de Volusia, Michael Chitwood, sur les réseaux sociaux. Cet élève aurait dressé une liste de noms et de cibles, affirmant qu'il s'agissait d'une plaisanterie.

L'élève a été inculpé pour avoir menacé de violence ou de terrorisme de masse par écrit, selon un rapport d'incident envoyé à CNN par le bureau du shérif du comté de Volusia. En raison de son jeune âge, son identité reste confidentielle.

Au cours de la perquisition de son domicile, les détectives ont découvert divers fusils et pistolets à airsoft, des chargeurs, de la fausse munition imitant la réalité, ainsi que plusieurs couteaux et épées. Ils ont également trouvé un carnet contenant les noms d'autres élèves que l'adolescent était accusé de vouloir blesser, selon les déclarations faites aux détectives.

L'arrestation a eu lieu après un tuyau anonyme d'un élève du collège Creekside qui a conduit les députés à une réunion d'élèves des deux collèges qui étaient reportedly engagés dans une conversation FaceTime avec l'adolescent. Ces élèves ont affirmé que l'adolescent avait exhibé plusieurs armes et couteaux, mais n'ont pas pu confirmer si les armes à feu étaient réelles ou non, comme mentionné dans le rapport.

Interrogé sur le plan de tir, l'adolescent a admis avoir plaisanté à ce sujet, mais a nié avoir proféré des menaces directes contre l'un ou l'autre des collèges. Selon le rapport, il a confessé avoir montré ses fusils à airsoft et ses couteaux aux autres élèves, mais n'a pas rappelé s'il leur avait dit que les armes étaient des répliques. Les élèves ont reportedly commencé à discuter des projets de l'adolescent pour tirer après avoir vu les fusils et les couteaux.

Le rapport indique que l'adolescent a affirmé avoir dressé la liste de noms pour plaisanter, sans intention de blesser ceux qui y figuraient.

Cette arrestation a suivi la déclaration vidéo du shérif Chitwood publiée le vendredi, mentionnant que 54 appels concernant des menaces de tir à l'école avaient été reçus par la ligne directe Fortify Florida, tous considérés comme fabriqués.

Dans sa déclaration, Chitwood a mis en garde les parents que, à partir de lundi, les autorités entameraient des actions légales contre les parents d'adolescents proférant des menaces de tir à l'école en ligne. Il a souligné que les élèves seraient identifiés publiquement, et que leurs parents seraient également affichés lors de l'arrestation.

"À partir de lundi, votre petit trésor ? Nous allons commencer à divulguer leurs visages et à organiser des défilés de suspects lorsque nous les appréhendons, et puis nous afficherons des images de vous, les parents. Parce qu'il semble que vous êtes incapables de gérer vos enfants, le shérif Chitwood se chargera de les élever", a-t-il déclaré dans la vidéo. " Parents, assurez-vous que vos enfants se tiennent bien ou préparez-vous à des conséquences financières et émotionnelles. Je vous le promets."

Les actions de l'élève ont suscité des préoccupations parmi ses pairs, conduisant l'un d'eux à signaler anonymement les menaces aux autorités. Après l'arrestation, le shérif Chitwood a souligné que les parents d'enfants proférant de telles menaces en ligne feraient face à des conséquences légales à partir de lundi.

