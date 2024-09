Un duo de pandas reçoit un accueil exclusif à Hong Kong, en commémoration des 75 ans de règne communiste en Chine.

Deux pandas de cinq ans nommés An An et Ke Ke sont sur le point d'atterrir à l'aéroport international de Hong Kong peu après midi, recevant une cérémonie de bienvenue chaleureuse.

Même si les amateurs de pandas qui espèrent un aperçu devront peut-être attendre plus d'un mois, car ils seront mis en quarantaine pendant 30 jours dans une ville du sud de la Chine.

Des motards de police de haut rang, qui assurent normalement la sécurité des dignitaires importants, prévoient d'escorter ces nouveaux arrivants jusqu'à leur nouvelle demeure en ville, située au parc Ocean Park. Là, ils résideront avec quatre autres pandas dans le parc à thème.

Venus d'un centre de reproduction dans la province du Sichuan à Chengdu, ces pandas ont été transportés dès 2 heures du matin par le personnel à l'aéroport. Le long voyage de 1 350 km (840 miles) a eu lieu dans des caisses remplies de collations, manipulées par des chariots élévateurs pour les charger sur un camion.

Un soigneur de pandas du parc Ocean Park se trouve à Chengdu depuis juillet, préparant les ours pour leur nouvel environnement en les familiarisant avec son odeur et sa voix. De plus, les pandas ont commencé à consommer du bambou de Chine du Sud dans leur alimentation.

Poidsant 130 kilogrammes, An An est connu pour sa force, sa mobilité et son intelligence. Ke Ke, quant à elle, pèse 100 kilogrammes et est célèbre pour ses compétences en escalade, sa gentillesse et son côté mignon. Selon les déclarations du chef de l'exécutif de la ville, John Lee, lors d'une conférence de presse, ces caractéristiques augmenteront le nombre de pandas en ville à six, rejoignant Le Le et Ying Ying qui ont reçu le cadeau de la ville en 2007. Un événement notable a été la naissance de jumeaux de Ying Ying en août, faisant d'elle la plus vieille première mère panda du monde.

'Diplomatie des pandas'

Alors que ces pandas ne quittent pas la Chine, leur arrivée porte un air de 'diplomatie des pandas'. Envoyés en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté par Pékin à plus de 20 pays, beaucoup considèrent cela comme un indicateur des relations politiques.

Avec l'arrivée d'An An et de Ke Ke à Hong Kong, il y a clairement une motivation politique derrière cela, compte tenu de la préparation pour célébrer le 75e anniversaire de la République populaire de Chine le 1er octobre.

S'adressant à l'assemblée, le chef de l'exécutif de la ville, John Lee, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement chinois pour avoir offert deux pandas géants joueurs et énergiques à Hong Kong.

Cependant, historiquement, il y a eu des protestations à Hong Kong pour une plus grande démocratie le 1er octobre. Cependant, les autorités de la ville ont confiné les figures de l'opposition principalement en prison ou en exil depuis que Pékin a mis en œuvre une loi sur la sécurité nationale en 2020.

Les officiels chinois et de Hong Kong croient que la loi a restauré la stabilité après les troubles de 2019. Ils insistent sur l'importance d'inculquer un sentiment de patriotisme chinois chez les habitants de Hong Kong et de réprimer ce qu'ils considèrent comme une 'interférence étrangère'.

Les critiques, y compris le gouvernement américain, ses alliés et les organisations de défense des droits de l'homme, affirment que le crackdown sur la sécurité nationale a entravé les libertés individuelles et modifié la nature vibrante et franc-parler du hub international des affaires.

Avant les célébrations, les drapeaux chinois sont visibles dans différentes parties de la ville, accompagnés de panneaux géants annonçant l'événement. Les préparatifs sont en cours pour une série d'événements conçus pour promouvoir le patriotisme, avec un spectacle de feux d'artifice prévu pour le mardi soir.

Kevin Yeung, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme de la ville, est optimiste quant à la possibilité que l'arrivée des pandas puisse promouvoir le respect envers les soins du gouvernement central pour Hong Kong.

