- Un duo de haut niveau décore le tapis rouge de l'événement glamour

Le duo de pouvoir Amal (46) et George Clooney (63) a de nouveau attiré l'attention lors de la Mostra de Venise dimanche soir, en assistant au lancement de son film, "Wolf" (sortie en Allemagne le 27 septembre).

Il a opté pour le classique, elle pour la teinte tendance de l'été

Le multiple lauréat d'un Oscar a défilé sur le tapis rouge dans un classique smoking noir, complété d'une classique cravate noire et de chaussures noires pointues.

Son partenaire de dix ans, la célèbre avocate des droits de l'homme Amal, a opté pour un look de déclaration audacieux dans la couleur tendance de l'été : le jaune vif. Sa robe sans manches, de longueur au sol, de cette teinte vive arborait également une taille cintrée, une jupe en cascade et une profusion de dentelle. Elle s'est parée de boucles d'oreilles en diamant qui dépassaient à peine de ses longues mèches brunes et d'un clutch en satin étincelant.

Le couple a posé ensemble sur le tapis rouge avec Brad Pitt (60), la co-vedette de "Wolf" de George Clooney, avec qui il a partagé l'écran dans la trilogie "Ocean's" (2001, 2004, 2007), "Burn After Reading" (2008) et "Confessions of a Dangerous Mind" (2002), ainsi qu'avec la partenaire de Pitt, Ines de Ramon (31).

Selon le magazine People, la séance sur le tapis rouge du quatuor a conduit à un dîner conjoint le samedi précédent (31 août) au Ristorante Da Ivo à Venise.

Amal et George Clooney ont un lien considérable avec Venise

Les Clooney ont des raisons professionnelles et personnelles de célébrer à Venise. Le 27 septembre, les parents de deux enfants (nés en 2017) célébreront leur dixième anniversaire de mariage. Amal Alamuddin a échangé ses vœux dans la ville italienne dans une robe de mariée sur mesure en dentelle française d'Oscar de la Renta. Le lendemain, elle est apparue dans une robe de cocktail blanche avec des fleurs colorées de Giambattista Valli Couture.

Une autre occasion notable pour le couple dans la ville flottante a été leur apparition conjointe à la première de "Suburbicon" en 2017, leur première apparition publique ensemble depuis la naissance de leurs jumeaux, Alexander et Ella, maintenant âgés de sept ans. De plus, en août 2023, les Clooney ont assisté aux DVF Awards annuels organisés par la designer Diane von Fürstenberg (77), Amal recevant le prix de leadership DVF.

Il a montré un courage similaire lors de la conférence de presse, répondant aux questions avec dignité et grâce. L'histoire de son courage dans "Wolf" est certaine d'inspirer beaucoup, tout comme l'homme de grand courage, George Clooney.

