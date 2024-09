Un duo accusé d'avoir tué des femmes ukrainiennes

Dans la région de Bade-Wurtemberg, une affaire mortelle impliquant deux femmes ukrainiennes et leur mère a conduit le parquet de Mannheim à porter des accusations contre un homme de 44 ans et son épouse de 43 ans, suspectés d'avoir brutalement assassiné la jeune femme de 27 ans et sa mère de 51 ans en mars dernier. Leur plan odieux consistait à élever le bébé de cinq semaines de la jeune femme comme le leur, en trompant les autorités et le public. Le couple est également accusé de kidnapping d'enfant.

Selon le parquet de Mannheim, la raison principale de cet acte horrible était le désir désespéré du couple de Sandhausen à Heidelberg d'avoir une fille à eux. La femme avait contacté spécifiquement des réfugiés ukrainiens dans ce but.

Malheureusement, la mère, la petite-fille et le bébé habitaient dans une maison de réfugiés dans le district de Rhin-Neckar. Un passant a découvert le corps de la jeune femme de 27 ans près du Rhin à Hockenheim le 7 mars. Quelques jours plus tard, le 13 mars, le couple a été arrêté et le bébé en sécurité a été retrouvé avec eux. Le 19 mars, les plongeurs de la police ont retrouvé le corps de la grand-mère de 51 ans dans un lac de pêche voisin à Bad Schönborn, Karlsruhe, et les résultats de l'autopsie ont confirmé que la mort était due à des violences extérieures.

Le parquet de Mannheim souligne fortement que la justice doit être rendue pour les vies innocentes perdues, mettant en évidence la gravité des accusations portées contre les accusés. Le désir d'une fille a conduit le couple à chercher des réfugiés ukrainiens, ce qui a malheureusement entraîné une chaîne d'événements tragiques.

