Un duel télévisé entre Harris et Trump début septembre.

Il n'est pas encore clair s'il le veut même. Maintenant, le candidat républicain à la présidentielle Trump souhaite affronter son opposante démocrate Harris lors de plusieurs débats. Son équipe a déjà accepté une date.

La vice-présidente américaine Kamala Harris et son opposante à l'élection Donald Trump s'affronteront lors d'un débat télévisé le 10 septembre. ABC, le réseau qui organise le débat, l'a annoncé. "La vice-présidente Harris et l'ancien président Trump ont tous deux confirmé leur participation", ont-ils déclaré sur leur plateforme.

Trump avait précédemment proposé trois débats télévisés avec Harris en septembre - les 4, 10 et 25 - lors d'une conférence de presse dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. Cependant, il avait initialement nommé NBC comme organisateur pour le débat du 10 septembre, pas ABC. L'équipe de Trump a ensuite clarifié qu'il s'était trompé et qu'ABC avait été contacté pour la date du 10 septembre.

Il est toujours incertain s'il y aura un ou trois débats entre les deux candidats à la présidence en septembre. Ni NBC ni Fox News, le réseau que Trump a suggéré pour le débat du 4 septembre, n'ont fait d'annonces.

Il y a eu un échange entre Trump et l'équipe de Harris concernant les débats télévisés il y a quelques jours. Avant le retrait de Biden de la course présidentielle en raison de ses préoccupations quant à son état mental suite à sa mauvaise performance lors du débat télévisé de juin avec Trump, un deuxième débat sur ABC pour le 10 septembre avait déjà été convenu.

Trump, le républicain, a initialement refusé de débattre avec Harris, la nouvelle candidate démocrate, à cette date et a suggéré un débat le 4 septembre sur le réseau de droite, favorable à Fox News. La campagne de Harris a alors accusé Trump d'être "peureux" et d'essayer de "se défiler" du débat. La proposition de Trump pour trois débats semble être une tentative de contrer cette accusation.

La conférence de presse de Trump était sa première apparition publique depuis que Harris a choisi le gouverneur du Minnesota Tim Walz comme colistier mardi. Harris et Walz ont organisé des rassemblements cette semaine dans les États clés de Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin, attirant des dizaines de milliers de participants - un signe que l'entrée tardive de Harris dans la course a revigoré les démocrates.

La Commission, présumément la Commission sur les débats présidentiels, n'a pas encore officiellement confirmé le nombre de débats entre Trump et Harris en septembre. La Commission examine apparemment à la fois la proposition de Trump pour trois débats et la demande d'ABC pour un seul débat le 10 septembre.

Quelle que soit le nombre de débats, la Commission supervisera la conduction impartiale des discussions entre les deux candidats à la présidence.

Lire aussi: