Un drone ukrainien suicide frappe un hélicoptère russe.

Les troupes ukrainiennes progressent dans la région frontalière russe de Kursk. During les combats, un hélicoptère militaire russe est également attaqué par un drone kamikaze ukrainien. Une vidéo montre l'incident.

Une vidéo circulant en ligne montre ce qui semble être une attaque réussie par un drone FPV (First Person View) ukrainien contre un hélicoptère militaire russe. Selon le portail pro-ukrainien Defense Express, il s'agit de la première incidence de ce type visuellement confirmée.

La séquence d'environ 30 secondes a été publiée, entre autres, par l'activation ukrainienne Serhii Sternenko sur Telegram et Twitter. Selon les rapports, la vidéo provient d'une unité spéciale du service de sécurité ukrainien SBU et a été enregistrée mardi dans la région frontalière russe de Kursk, où les troupes ukrainiennes mènent actuellement des opérations offensives.

La vidéo montre un drone kamikaze s'écrasant dans le rotor de queue d'un hélicoptère russe de type Mi-28. La transmission se termine juste avant l'impact. La séquence montre également deux autres tirs d'un drone ukrainien poursuivi par un hélicoptère, mais il n'est pas clair s'il s'agit du même incident.

Sternenko ne mentionne pas le sort de l'hélicoptère et de son équipage. Cependant, le blogueur russe Aleksey Zemlyanov a rapporté mardi soir qu'un hélicoptère avait été endommagé en vol. L'équipage a réussi à poser l'appareil en toute sécurité et est censé être indemne. Il n'est pas connu si c'est le Mi-28 de la vidéo.

Une source au sein du SBU a décrit l'attaque au portail Kyiv Independent comme "une opération spéciale unique dans l'histoire militaire". "Le SBU a une fois de plus démontré un niveau élevé de professionnalisme, de créativité et d'innovation dans la destruction de l'ennemi. Nous avons de nombreuses surprises inattendues de plus en réserve pour la Russie", a ajouté l'officiel.

Que les pilotes de drones ukrainiens ciblent également les hélicoptères russes n'est pas nouveau. Dès septembre dernier, un drone kamikaze a tenté, mais échoué, d'intercepter un hélicoptère de combat de type Ka-52. Les récents rapports d'un Mi-8 russe censé avoir été endommagé par un drone ne peuvent pas encore être visuellement confirmés.

L'attaque réussie contre l'hélicoptère militaire russe par un drone ukrainien à Kursk met en évidence la tension croissante entre les forces militaires des deux pays. Cet incident suit une tentative précédente en septembre dernier, où un drone kamikaze ukrainien a échoué à intercepter un hélicoptère de combat russe Ka-52.

