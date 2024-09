- Un drone diabolique a incinéré des positions au sol depuis le haut.

Un nouveau mode de guerre terrifiant a fait surface. Une vidéo montre un drone en train d'enflammer une rangée d'arbres. Ces étroites bandes de forêt sont courantes dans les paysages ukrainiens. Elles ont été plantées pendant l'ère soviétique pour lutter contre l'érosion des sols et servent maintenant de barrières pour les positions défensives et les abris.

La thermite brûle avec une chaleur intense

Ce drone ne pulvérise pas de carburant comme un lance-flammes traditionnel; au lieu de cela, il répand de la thermite sur l'ennemi. La thermite est un mélange d'oxyde de fer(III) rouillé et de grains d'aluminium, allumé par une source d'allumage. Elle génère une chaleur allant jusqu'à 2400 degrés Celsius, généralement utilisée pour les travaux de soudage. Dans ce contexte, elle fonctionne comme un "napalm surpuissant", brûlant deux fois plus intensément. Une fois allumée, la réponse est difficile à arrêter. Sa température fond l'acier, l'armure, les vêtements et même la chair humaine. Dans la vidéo, elle met le feu à une rangée d'arbres.

La thermite est stockée dans le conteneur du drone, tombant sur l'ennemi. Même en petites quantités, elle peut s'avérer fatale. Dans les drones plus gros transportant plus de 40 kilogrammes de charge utile, les conséquences sont plus graves. Les deux camps revendiquent la vidéo, mais il est plausible que la 108e Brigade séparée de défense territoriale ukrainienne en soit responsable, ayant baptisé le système "Dragon Drone". Ce genre de guerre de drones pourrait rappeler les attaques au napalm des forces américaines au Vietnam.

Évolution rapide de la guerre des drones

Toutes les innovations dans la guerre des drones rencontrent souvent le problème selon lequel une simple idée peut déclencher un développement, la mise en œuvre technique étant relativement simple. Par conséquent, les opposants peuvent rapidement répliquer leur propre invention. Le Dragon Drone souligne une fois de plus le rythme effréné de l'innovation avec ces armes. En quelques semaines seulement, il y a eu des avancées remarquables. Les Russes utilisent désormais des drones contrôlés par des câbles optiques à plus grande échelle, les rendant résistants aux brouilleurs de signaux.

Kyiv a réussi à augmenter l'altitude de vol des simples quadricoptères, leur permettant d'intercepter les drones de surveillance russes. Les Russes continuent de lutter pour rattraper les Ukrainiens en matière de drones lourds. Les unités Iskander ukrainiennes ont été équipées de leurs propres drones de surveillance, réduisant considérablement le temps entre l'inspection de la cible et la frappe, ce qui améliore les taux de réussite.

Les vidéos russes suggèrent que les drones kamikazes sont désormais directement pilotés par des commandos et utilisés comme substituts aux canons antichars ou aux missiles antichars. Cette tactique supprime le besoin d'un drone d'observation pour détecter une cible ; au lieu de cela, les soldats tendent une embuscade et attaquent dès qu'ils repèrent une cible.

L'utilisation de drones équipés de thermite par les deux camps dans le conflit suggère une évolution rapide de la guerre des drones, le Dragon Drone ukrainien fixant un nouveau standard de destruction. Cet aéronef, capable de répandre de la thermite sur les positions ennemies, génère une chaleur allant jusqu'à 2400 degrés Celsius et peut fondre l'acier et la chair humaine lorsqu'il est allumé.

Lire aussi: