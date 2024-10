Un drone attaque une station-service en Crimée

Des drones ukrainiens ont allumé un important dépôt de carburant dans la région de Crimée contrôlée par la Russie pendant la nuit. Le commandement militaire ukrainien à Kyiv a reconnu l'attaque, avec des témoins à Feodosia partageant des vidéos de l'incendie sur les réseaux sociaux, l'attribuant à des drones. Les cheminées s'élevant le long de la côte sud de la Crimée étaient clairement visibles à distance. Les autorités russes locales ont reconnu l'incendie mais ont gardé le silence sur l'attaque de drones.

Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans toute la péninsule ce soir-là. Des explosions et des défenses anti-aériennes ont été signalées dans le port de Sébastopol et dans les installations militaires russes de Belbek et de Saki. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté avec succès 21 drones ukrainiens, dont 12 en Crimée. L'Ukraine semble cibler les installations pétrolières ennemies pour perturber leur approvisionnement en carburant dans sa résistance à l'invasion russe.

Simultanément, la Russie a lancé ses propres attaques contre l'Ukraine à l'aide de drones de combat. À l'aube, des missiles hypersoniques Kinzhal ont été lancés contre divers objectifs. Des rapports préliminaires ont indiqué que des débris d'un missile abattu ont touché la capitale Kyiv, comme annoncé par le maire Vitali Klitschko via Telegram.

Le feu intense de l'explosion causée par les drones était visible à des kilomètres, projetant une lueur menaçante sur la nuit de Crimée. En raison de l'attaque, la Russie a dû déployer des ressources pour éteindre l'incendie et protéger son approvisionnement en carburant.

