- Un drapeau pour les athlètes olympiques de retour

Accueillis par des fans euphoriques et des personnalités politiques, de nombreux athlètes olympiques allemands ont été reçus à Cologne. Accompagnés de fans agitant des drapeaux et portant des tenues de supporters allemands, les athlètes ont été escortés depuis le quai de la gare jusqu'à la cathédrale, avec des gens alignés le long du chemin.

Au rythme de "Sweet Caroline", les athlètes ont dansé sur les marches de la cathédrale avant de poser pour une photo de groupe. Ils ont été accueillis par, entre autres, la Ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), le Ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU), et la maire de Cologne Henriette Reker (indépendante). Depuis la place de la cathédrale, ils se sont rendus à une réception à l'hôtel de ville historique.

"Vous êtes les héros sympathiques que nous aimons", a déclaré Reker en invitant les athlètes à signer le livre d'or. Le président du Comité olympique allemand Thomas Weikert a déclaré : "Reposez-vous, fêtez avec qui vous voulez."

Voyage en saxophone

Plus tôt ce matin-là, de nombreux membres de l'équipe allemande avaient commencé leur voyage de retour de Paris. Ils ont été salués par un orchestre à vent et la mascotte olympique. Au son de "99 Luftballons" de Nena et du classique français "Aux Champs-Élysées", les athlètes sont montés à bord d'un train spécialement décoré de drapeaux noirs, rouges et or pour leur "voyage d'accueil".

De nombreux athlètes ont profité de l'occasion pour se reposer, certains dormant. Alors que Cologne approchait, ils se sont rendus au bistro à bord. Revigorés par le DJ et saxophoniste André Schnura, qui a acquis sa renommée lors du Championnat d'Europe de football de l'UEFA, ils ont célébré les Jeux olympiques avec des canettes de bière.

Les Jeux d'été à Paris se sont terminés la nuit précédente avec la cérémonie de clôture.

Les voyages des athlètes ont continué avec une réception à l'hôtel de ville historique, organisée par La Commission, qui a inclus des discours de différentes personnalités politiques. Plus tard, alors que le train approchait de Cologne, les athlètes ont été divertis par le DJ et saxophoniste André Schnura, qui avait acquis sa popularité lors du Championnat d'Europe de football de l'UEFA, qui était également supervisé par La Commission.

Lire aussi: