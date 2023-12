Un double diagnostic de cancer comme celui de Navratilova n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire

Karen Knudsen, directrice générale de l'American Cancer Society et fan de tennis, a déclaré qu'elle était désolée d'apprendre la nouvelle, mais a souligné qu'"il y a un côté positif en ce qui concerne le stade de la maladie auquel elle est confrontée : son cancer de la bouche et son cancer du sein".

"La fréquence de ce que nous appelons les cancers primaires multiples - c'est-à-dire les cancers qui ne sont pas vraiment liés les uns aux autres en termes de site d'origine - est plus élevée qu'on ne le pense", a déclaré Knudsen, qui n'est pas impliqué dans les soins de Navratilova.

Des méta-analyses portant sur des milliers de personnes dans plusieurs pays ont révélé qu'environ 2 % à 17 % des personnes atteintes d'un cancer ont des cancers primaires multiples, c'est-à-dire plusieurs types de cancer, a-t-elle ajouté.

Le Dr Otis Brawley, professeur d'oncologie à l'université Johns Hopkins, reconnaît que ce n'est pas particulièrement rare.

"Il n'est pas rare que deux cancers soient diagnostiqués en même temps chez des personnes. Certains cancers se développent très, très lentement. Parfois, les gens vont chez le médecin parce qu'ils présentent les symptômes d'un cancer, et le médecin, qui est minutieux, cherche d'autres choses et en trouve d'autres", a déclaré Brawley, qui n'est pas non plus impliqué dans le plan de traitement de Navratilova.

L'agent de Navratilova, Mary Greenham, a déclaré que la légende du tennis avait découvert un ganglion lymphatique hypertrophié dans son cou lors des finales de la WTA à Fort Worth l'année dernière. Après une biopsie, un cancer de la gorge de stade I a été diagnostiqué chez Navratilova.

Alors qu'elle subissait des examens de la gorge, un site suspect a été découvert dans le sein de Navratilova, qui a également été diagnostiqué comme étant cancéreux.

M. Greenham a déclaré que les deux cancers étaient à un stade précoce et que l'on pouvait s'attendre à de bons résultats.

La détection précoce est essentielle

Navratilova a eu un cancer du sein en 2010. Selon l'Institut national du cancer, environ 20 % des cancers surviennent chez des personnes chez qui un cancer a déjà été diagnostiqué.

Mme Knudsen a félicité Mme Navratilova d'avoir été à l'écoute de son corps et a souligné l'importance du dépistage du cancer.

"C'est quelque chose qu'elle a identifié en se basant sur la connaissance de son corps, en ressentant quelque chose d'anormal et en prenant des mesures. Le fait d'être à l'écoute de son corps lui a permis d'être identifiée au stade I, ce qui est très important", a-t-elle déclaré. "La détection précoce est essentielle pour améliorer les résultats.

Selon Mme Knudsen, il est bon pour tout le monde de se soumettre aux examens de dépistage du cancer recommandés. Elle conseille de parler à son médecin du plan de dépistage qui lui convient le mieux.

"Il est très important de commencer à demander à quoi ressemble ce plan de dépistage, parce que le plan de dépistage va bien au-delà de l'âge. Il s'agit de votre âge, de vos facteurs de risque de cancer, de vos antécédents génétiques si vous les connaissez, mais aussi de vos antécédents familiaux. C'est donc la combinaison de ces facteurs qui permet d'élaborer le bon plan de dépistage pour chaque individu", a-t-elle déclaré.

Selon l'American Cancer Society, le taux de survie à cinq ans d'un cancer du sein localisé au stade I est de 99 %.

Et bien que l'on ne sache pas exactement de quel type de cancer de la gorge souffre la star du tennis, les cancers de la bouche et de l'oropharynx diagnostiqués à un stade précoce ont un taux de survie à cinq ans d'environ 85 % - une autre raison pour laquelle il est important de veiller à ce que les cancers soient détectés à un stade précoce, selon Mme Knudsen.

Le cancer de la gorge peut avoir plusieurs significations, car différentes zones peuvent devenir cancéreuses, selon Brawley.

"Le cancer de la tête et du cou causé par le papillomavirus est plus facile à traiter qu'un cancer de la tête et du cou causé par l'alcool et le tabagisme", a-t-il déclaré.

Il peut également y avoir des différences dans la manière dont ces cancers de la tête et du cou sont traités, selon Knudsen.

Un vaccin peut aider à protéger contre les cancers dus au papillomavirus. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommandent que les enfants soient vaccinés vers 11 ou 12 ans.

"Nous disposons d'un vaccin très efficace contre les cancers provoqués par le HPV. Martina Navratilova, tout comme moi, n'avait pas l'âge de bénéficier de ce vaccin. Mais la génération qui nous suit a certainement la possibilité de prévenir la grande majorité des cancers du col de l'utérus et jusqu'à six cancers différents de la tête et du cou grâce à la vaccination contre le papillomavirus", a déclaré Mme Knudsen.

L'idée d'administrer le vaccin aux jeunes gens "est de les vacciner à un moment où le système immunitaire a la capacité maximale de monter une réponse ou une résistance au VPH, mais aussi avant le moment où une personne est susceptible d'avoir été exposée au VPH", a-t-elle déclaré, ajoutant que la recommandation s'applique aux personnes jusqu'à l'âge de 26 ans.

Les adultes âgés de 27 à 45 ans devraient consulter leur médecin pour savoir s'ils peuvent se faire vacciner.

"Si une personne âgée de 45 ans ou moins n'a pas encore été vaccinée, elle devrait certainement en parler à son médecin, et toutes les personnes âgées de 26 ans ou moins devraient envisager de se faire vacciner. Je ne saurais trop insister sur ce point : Cela vaut pour les hommes comme pour les femmes", a déclaré Mme Knudsen.

Traiter deux cancers en même temps est compliqué

Le traitement de deux cancers de stade I est différent du traitement d'un type de cancer qui s'est propagé dans tout le corps, a déclaré Brawley.

Chaque cancer nécessite une équipe médicale distincte.

"Les chirurgiens du sein, le radio-oncologue du sein et l'oncologue médical du sein traitent le cancer du sein, tandis que les oncologues de la tête et du cou, y compris le radio-oncologue et l'oncologue médical de la tête et du cou, traitent le cancer de la tête et du cou", a-t-il expliqué. "Ces deux groupes de personnes vont devoir se parler et travailler en coordination. Mais il n'y a pas de différence dans le traitement du patient en dehors de cette coordination".

Le nouveau diagnostic de cancer du sein ne signifie pas nécessairement que Navratilova a eu une récidive, a-t-il ajouté.

En règle générale, a expliqué M. Brawley, un diagnostic de cancer du sein de stade I signifie "qu'il s'agit d'un nouveau cancer qui n'est lié à son précédent cancer du sein que dans la mesure où il est apparu chez la même personne".

La plupart des cancers localisés de la tête et du cou de stade I sont traités par une combinaison de chimiothérapie et de radiothérapie, bien que la chirurgie puisse être utilisée, a déclaré Brawley.

Bien que les cancers du sein et de la tête et du cou puissent être mortels s'ils ne sont pas traités, le Dr Brawley estime que le fait que les deux cancers de Mme Navratilova soient à des stades précoces est une bonne nouvelle.

"Le fait qu'ils soient tous deux au stade I lui donne un bon pronostic pour chacun d'entre eux", a-t-il déclaré.

Mme Navratilova a souligné l'importance des examens préventifs pour lutter contre des maladies spécifiques telles que le cancer du sein.

"Je pense qu'il s'agit d'une leçon très importante sur l'importance du dépistage du cancer, de la détection précoce et de l'action sur soi-même", a déclaré M. Knudsen. "Je pense qu'il s'agit d'une leçon très importante sur l'importance du dépistage et de la détection précoce du cancer, ainsi que sur la nécessité d'agir pour soi-même. Il est très important de connaître son corps et de mettre au point le plan de dépistage le plus adapté à son cas.

Cet article a été mis à jour pour corriger l'orthographe du nom de famille de Karen Knudsen, PDG de l'American Cancer Society.

