Un documentaire sur Baywatch révèle la turbulence des adolescents

Révélations choquantes de l'acteur de "Baywatch", Jeremy Jackson : après la série, il a admis avoir envahi la caravane de Pamela Anderson et avoir sniffé son maillot de bain.

Vingt ans après la fin de la série culte "Baywatch", les gardiens de plage de Malibu se réunissent à nouveau. Cette réunion est principalement due aux efforts de l'actrice Nicole Eggert, qui a incarné Summer Quinn pendant deux saisons consécutives. Elle a produit une nouvelle série, "After Baywatch: Moments in the Sun", disponible sur Hulu aux États-Unis, où les anciens membres du casting partagent leurs expériences de travail sur le show. L'un de ces membres du casting crée la surprise : Jeremy Jackson.

Jackson n'avait que dix ans lorsqu'il a rejoint le casting de "Baywatch", incarnant le fils du personnage de David Hasselhoff, Mitch Buchannon. Aujourd'hui âgé de 43 ans, il a passé son enfance sur le plateau aux côtés d'icônes sexuelles comme Pamela Anderson et Carmen Electra, ce qui a conduit à certaines actions discutables alimentées par les hormones de l'adolescence.

Dans la nouvelle mini-série, il avoue être entré dans les caravanes de ses collègues féminines après de longues journées de tournage et avoir sniffé leurs maillots de bain sales, comme le rapporte "Page Six". "Grandir sur 'Baywatch' était insupportable", confie-t-il dans le documentaire. "J'étais trop jeune pour dormir avec les filles, mais assez âgé pour en avoir envie." Il ajoute explicitement : "Alors, je me glissais souvent dans les vestiaires des femmes après qu'elles avaient fini de filmer et je prenais leurs maillots de bain sales." Nicole Eggert était son principal objet de désir.

Son comportement inapproprié n'a pas cessé là

À l'approche de sa dernière année sur le plateau, entre 1998 et 1999, Jackson a sombré dans la toxicomanie, développant finalement une addiction à la méthamphétamine cristalline. "Je me souviens que David Hasselhoff m'a demandé un jour : 'Tu fumes de l'herbe ou quelque chose comme ça ?' Et j'ai pensé : 'Dieu merci, ils pensent que je fume de l'herbe.' Je ne pouvais jamais leur dire la vérité. Qu'auraient-ils pensé ?" Maintenant, il parle enfin : "Si vous n'avez pas passé cinq jours sans dormir, fumé de la méthamphétamine cristalline, et que quelqu'un vous regarde dans les yeux et vous demande : 'Ça va ?', c'est la pire chose qui puisse arriver."

En l'an où la série s'est terminée, 1999, il a été arrêté pour des infractions liées à la drogue. Il a purgé 90 jours de prison et s'est inscrit en cure de désintoxication. "Ma vie m'échappait comme du sable", résume-t-il. Mais Jackson n'était pas clean après ça. En 2005, il a été arrêté pour avoir installé un laboratoire de méthamphétamine dans sa maison. Dix ans plus tard, en 2015, il a été incarcéré à nouveau pour avoir poignardé un homme à Los Angeles.

La série télévisée populaire "Baywatch" a été diffusée de 1989 à 2001, mettant en scène une équipe de gardiens de plage sauvant des victimes de noyade et gérant leurs propres histoires d'amour. "After Baywatch: Moments in the Sun" présente les meilleurs moments et les parties Behind the Scenes. Co-produit par "Baywatch" star Nicole Eggert, qui a révélé publiquement son diagnostic de cancer du sein en décembre 2023. Actuellement, l'actrice se porte bien, elle l'a partagé avec "People" magazine. Outre ses enfants, la série documentaire a servi de "diversion merveilleuse" pour elle.

