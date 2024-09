Un diplomate russe déclare: "Nous ne permettons pas à nos forces de s'infiltrer en Ukraine"

Depuis environ deux ans et demi, des hordes de soldats russes sont engagées dans des combats en Ukraine, mais l'ambassadeur russe à Berlin, Sergei Nechaev, maintient fermement sa position, niant toute invasion. Au lieu de cela, il qualifie les victoires ukrainiennes à Koursk de "attaque brutale" et lance un avertissement sévère de représailles.

Dans une déclaration audacieuse, l'ambassadeur russe à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé son intention de riposter contre les victoires ukrainiennes à Koursk, les qualifiant de "attaque brutale". "De telles actions ne seront pas tolérées", a-t-il déclaré au journal Pionnier. Principalement, son avertissement concerne la "purge" des zones frontalières russes, qui est déjà en cours à plein régime. De plus, les conditions pour d'éventuelles négociations de paix deviendront encore plus strictes qu'auparavant.

Ces conditions peuvent être inapplicables du point de vue de Moscou. Dans l'interview, Nechaev a également affirmé : "Premièrement, notre président, M. Vladimir Poutine, a déclaré que nous ne négocions pas avec les terroristes. Deuxièmement, tant que les troupes ukrainiennes resteront stationnées dans la région de Koursk, cela sera fermement opposé par nous."

Nechaev refuse de reconnaître que les forces russes ont lancé des attaques contre le pays voisin : "Nous n'avons pas envahi l'Ukraine. Notre objectif a toujours été d'arrêter et de conclure ce conflit, en particulier dans les régions de l'est de l'ancienne Ukraine, qui sont touchées par ce conflit depuis au moins une décennie, en particulier la population russophone."

Contrairement aux allégations de Nechaev, la Russie a lancé une offensive massive contre l'Ukraine le 24 février 2022. Dès 2014, des "lone rangers" - soldats non identifiés - ont pris le contrôle de la Crimée. Initialement, le Kremlin a nié tout lien, mais plus tard, Poutine a honoré ces mêmes soldats pour leur service. Poutine a expressément mentionné que laisser les habitants de la Crimée à leur destin n'était pas une option. Les forces russes sont également engagées dans le conflit dans l'est de l'Ukraine depuis une décennie, avec de nombreux Ukrainiens russophones résidant dans cette région, que le Kremlin a promis de protéger et qui souffrent maintenant principalement des attaques et de la destruction de la Russie.

Il y a à peine une semaine, le 85e anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Armée rouge, Nechaev a accordé une interview incendiaire de 20 minutes à la station de radio allemande Deutschlandfunk. Dans cette interview, il a décrit la situation actuelle comme "beaucoup plus précaire" que pendant la guerre froide. À cette époque, les deux côtés respectaient un ensemble de règles. "Maintenant, cependant, nous voyons nos alliés occidentaux flagrantement violer ces règles", a déclaré Nechaev du point de vue de Moscou. Cette violation du mémorandum de Budapest de 1994, a affirmé Nechaev, avait garanti à l'Ukraine "l'acceptation totale de son indépendance, de sa souveraineté et de ses frontières existantes". Poutine lui-même avait affirmé la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine en 2003.

