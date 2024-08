Un diplomate américain met en garde Maduro contre l'arrestation de dirigeants de l'opposition

Suite à l'élection présidentielle controversée au Venezuela, un diplomate américain de haut rang a mis en garde le vainqueur déclaré, Nicolás Maduro, contre l'arrestation de leaders de l'opposition. "Si Maduro décide de le faire, cela unira la communauté internationale d'une manière qu'il ne peut imaginer", a déclaré l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Organisation des États américains (OEA), Francisco Mora, lors d'un événement organisé par le think tank américain Atlantic Council.

La communauté internationale augmenterait la pression au sein de l'OEA si le candidat présidentiel de l'opposition Edmundo González Urrutia et la dirigeante de l'opposition María Corina Machado étaient arrêtés, comme Maduro l'a exigé. Même les pays qui ont quelque sympathie pour le Venezuela se joindraient à cette pression, a déclaré Mora. Les deux politiques de l'opposition sont sous investigation par le parquet vénézuélien pour "incitation à la rébellion". Ils n'ont pas été vus en public depuis des jours en raison de la menace d'arrestation.

Les États-Unis et d'autres pays considèrent González Urrutia comme le véritable vainqueur de l'élection du 28 juillet. Ils ne croient pas aux résultats électoraux publiés par la commission électorale vénézuélienne contrôlée par le gouvernement, qui montrent Maduro comme vainqueur. Parmi les pays mettant en doute la victoire électorale de Maduro, on compte des pays latino-américains de gauche tels que le Brésil, la Colombie et le Mexique.

Mora a déclaré que les États-Unis s'appuient initialement sur les canaux diplomatiques de ces trois pays et veulent leur donner "l'espace et l'opportunité de trouver un moyen de sortir de cette situation". Cependant, la situation au Venezuela est une priorité élevée à Washington.

L'ancien président américain Donald Trump avait également reconnu l'opposant de Maduro, Juan Guaidó, comme le vainqueur de l'élection de 2018, et non Maduro. Maduro, qui est au pouvoir depuis 2013, est soutenu par l'armée de son pays et par Cuba, la Chine et la Russie. Des doutes sur la légitimité de sa réélection existent également parmi les gouvernements européens.

Si Maduro procède à l'arrestation de González Urrutia ou de Machado, cela détériorerait davantage sa relation avec la communauté internationale. L'arrestation potentielle de ces leaders de l'opposition pourrait entraîner des sanctions plus strictes de la part des États-Unis et d'autres nations.

