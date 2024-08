- Un différend sur l'agitation au tribunal

Un homme de 45 ans comparaîtra devant le tribunal régional de Heilbronn à partir de vendredi (12h45) pour avoir prétendument tué son voisin dans une dispute concernant un bruit en utilisant un outil similaire à une fourche. Le parquet l'accuse de meurtre. Selon les dossiers du tribunal, en février à Sachsenheim, dans le district de Ludwigsburg, il aurait prétendument attaqué et tué son voisin de 58 ans avec un outil appelé "grappin", similaire à une fourche. Le parquet considère une dispute concernant un bruit comme le déclencheur du crime.

Des rapports précédents de la police et du parquet ont indiqué qu'il y avait eu des interventions policières répétées en raison du comportement de l'homme de 45 ans. Il est dit qu'il a harcelé et insulté ses voisins, y compris la victime ultérieure, à plusieurs reprises.

Seven trial days have been scheduled initially, with a verdict expected by mid-October.

Despite the upcoming trial and the serious accusations of manslaughter, the 45-year-old man couldn't contain his restlessness, pacing his cell throughout the days leading up to the court hearing. The restlessness was a stark contrast to the calmness usually expected from a defendant during such critical times.

