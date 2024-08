- "Un dialogue inadéquat": l'œuvre d'art unifiée de Leipzig en péril

Artiste muraliste Michael Fischer-Art exprime son inquiétude quant à l'avenir de son œuvre célèbre commémorant la réunification allemande, située près de la gare centrale de Leipzig. Un projet d'hôtel sur le site soulève des doutes quant à la survie de l'œuvre, a révélé Fischer-Art à l'agence de presse allemande.

La société de construction responsable a commencé à bétonner des sections du mural, allant à l'encontre d'une promesse antérieure de le préserver et de l'archiver. covering an area of 3,000 square meters, the mural showcases scenes from Leipzig's Monday demonstrations, the 1989 summer exodus, and the collapse of the Berlin Wall.

La mort prochaine du mural

Fischer-Art accuse la "mauvaise communication" entre la société de construction, le client et le propriétaire du mur de la chute du projet. L'artiste affirme que le mural peut être rapidement éliminé, étant donné qu'il est sur une fine couche de chaux et de peinture de 0,5 cm. "Il pourrait être efficacement enlevé avec un couteau à palette", a suggéré Fischer-Art, proposant même de réaliser la tâche en dehors des heures de travail.

Fischer-Art prévoit d'interrompre la construction pour protéger son mural, peint pour célébrer le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Il prévoit également de mettre aux enchères des parties à des fins caritatives, déclarant un intérêt mondial.

La société de construction a refusé de répondre aux accusations. Le client est demeuré joignable pour un commentaire.

