Un dévot déterminé et animé par l'ours assure une première place de départ

En leur deuxième match de phase de groupes, l'équipe allemande de la Coupe Davis a fait preuve d'une excellente performance, fixant son regard sur les quarts de finale à Malaga en novembre. À Zhuhai, Maximilian Marterer a remporté une victoire écrasante contre Tomas Barrios Vera du Chili, avec des scores de 6:1, 6:3. Marterer a pris le contrôle dès le premier set et a maintenu un rythme régulier dans le deuxième, brisant le service à 3:3 pour remporter la victoire en 1 heure et 24 minutes.

Yannick Hanfmann a maintenant l'opportunité de réaliser un deuxième succès consécutif pour l'Allemagne en affrontant le meilleur joueur chilien Alejandro Tabilo, classé 22ème mondial. Ensuite, le duo de doubles redoutable de Kevin Krawietz et Tim Puetz, qui a récemment atteint la finale de l'US Open, affrontera Barrios Vera et Matias Soto.

Si l'Allemagne parvient à battre le Chili et si les États-Unis l'emportent sur la Slovaquie le vendredi suivant, les deux équipes se qualifieront pour les quarts de finale en Espagne avant leur match du samedi. Malheureusement, l'entraîneur Michael Kohlmann a dû se passer de ses meilleurs joueurs lors de ce tournoi en Chine. Alexander Zverev, finaliste de Roland-Garros, et Jan-Lennard Struff et Dominik Koepfer, blessés, ont tous trois déclaré forfait. Le rookie Henri Squire a rejoint l'équipe pour cette phase de la compétition. Avant le tournoi, la DTB avait critiqué la phase de groupes en Chine en raison de l'absence de l'équipe hôte. Kohlmann a décrit leur voyage à Zhuhai comme "difficile" et "un effort considérable". Les phases de groupes restantes auront lieu à Bologna, Manchester et Valencia.

La performance réussie de l'équipe allemande dans ses matchs, y compris la victoire de Maximilian Marterer, a renforcé sa confiance pour les étapes à venir. Après le match de Hanfmann contre Tabilo, l'équipe allemande de la Coupe Davis comptera sur les compétences en doubles de Krawietz et Puetz pour renforcer sa position.

