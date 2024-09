- Un deuxième Bavarois a été arrêté en Autriche pour des faits présumés.

À la suite de l'évasion de quatre criminels d'un établissement sécurisé en Bavière, un cinquième suspect a été arrêté en Autriche. Le premier des quatre hommes a été capturé dans l'État autrichien de Styrie en août dernier. Le mercredi soir, la fuite d'un autre délinquant s'est également terminée en Styrie, selon les autorités styriennes.

L'individu a été arrêté dans une zone forestière près de Graz. Plus tôt dans la journée, un témoin avait signalé la présence d'un autre fugitif dans une voiture noire, ce qui avait entraîné une vaste recherche du criminel violent. Le prisonnier est actuellement détenu et sera interrogé sur les crimes potentiels commis lors de son évasion. Aucun autre élément d'information n'a été communiqué en raison de considérations tactiques de la police.

Évasion en août

Quatre criminels avaient réussi à s'évader de l'hôpital district de Straubing le 17 août en maîtrisant un membre du personnel hospitalier et en le menaçant. En raison de leur passé de crimes contre la propriété et d'infractions liées aux stupéfiants, ils étaient considérés comme dangereux et étaient détenus à l'hôpital BKH en détention protectrice.

En fin août, les enquêteurs ont fouillé deux appartements en Rhénanie-du-Nord-Westphalie à la recherche d'un des fugitifs. L'enquête sur les liens potentiels avec leurs associés a conduit la police aux adresses de Witten (district d'Ennepe-Ruhr), mais le suspect recherché était introuvable.

