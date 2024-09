Un détenu condamné du Missouri doit être exécuté aujourd'hui, affirmant sans relâche son innocence et cherchant à annuler sa condamnation.

Cinquante-cinq ans après, Williams, qui a toujours clamé son innocence dans le meurtre de Felicia Gayle, une ancienne journaliste, risque l'exécution par injection létale le mardi à 18h (heure locale) à la prison d'État de Bonne Terre, à moins que la Cour suprême des États-Unis n'intervienne.

Cette situation soulève des préoccupations quant à l'exécution possible d'une personne innocente, un écueil potentiel de la peine de mort. Environ 200 individus condamnés à mort depuis 1973 ont été ultérieurement innocentés, dont quatre dans le Missouri, selon le Death Penalty Information Center.

La NAACP et le Conseil sur l'islam américain ont appelé le gouverneur du Missouri, Mike Parson, à suspendre l'exécution de Williams.

La Cour suprême du Missouri refuse une grâce de dernière minute

Au cours du week-end, les avocats de Williams et le procureur en chef du comté de Saint-Louis, Wesley Bell, ont soumis une demande conjointe à la Cour suprême de l'État, lui demandant de réexaminer la motion de Bell de janvier pour annuler la condamnation et la sentence de Williams en 2001, en raison d'un test ADN potentiel qui pourrait innocenter Williams.

Toutefois, le bureau du procureur en chef de Saint-Louis, responsable du procès de Williams en 2001, a soutenu dans sa motion de janvier que le test ADN de l'arme du crime pourrait innocenter Williams. Malheureusement, les nouveaux résultats du test ADN ont révélé que l'arme avait été mal manipulée, contaminant les preuves destinées à innocenter Williams et compliquant davantage sa tentative de prouver son innocence.

Lors de l'audience de lundi, la Cour suprême du Missouri a refusé de suspendre l'exécution de Williams.

La Cour suprême a finalement décidé de ne pas suspendre l'exécution parce que le procureur n'a pas fourni de preuves tangibles et convaincantes au-delà de tout doute raisonnable de l'innocence de Williams ou d'une erreur constitutionnelle lors du procès initial qui aurait ébranlé la confiance de la cour dans le jugement et la sentence initiaux, comme l'indique l'avis de la cour. Par conséquent, la demande de suspension d'exécution a été rejetée comme non valable.

"M. Williams a épuisé tous les recours judiciaires et les procédures d'équité, y compris plus de 15 audiences pour plaider son innocence et renverser sa condamnation", a déclaré Parson dans un communiqué publié après la décision.

Le jury du procès, ainsi que les cours d'appel et la Cour suprême, n'ont jamais déclaré Williams innocent. Sa culpabilité et la sentence de peine de mort ont été confirmées par toutes les cours. Parson n'a exprimé aucun doute sur l'innocence de Williams, et par conséquent, la peine sera exécutée comme ordonné par la Cour suprême.

During Monday's hearing, Williams' attorney, Jonathan Potts, claimed that a prosecutor during the trial intentionally removed a potential juror "because he was a young Black man with glasses."

However, the Missouri Attorney General's office refuted this claim, asserting the trial prosecutor rejected the potential juror not due to his race.

In her statement promoting intervention, Tricia Rojo Bushnell, Williams' lawyer, declared, "Missouri is about to execute an innocent man, a situation that raises doubts about the entire criminal justice system's legitimacy."

Williams, Bell, and allies will continue to campaign to save Williams' life, as Bell asserted.

"Regardless of one's stance on the death penalty, when there is a lingering doubt about any defendant's guilt, the execution of an irreversible sentence should not be an option," Bell said in a statement.

On September 18, less than a week before the scheduled execution, Williams' team submitted a petition for clemency to the US Supreme Court, arguing that due process rights were violated during his years-long battle for survival.

Williams' lawyers noted that former Missouri Governor Eric Greitens momentarily halted Williams' execution and established a panel to examine his case and determine his eligibility for clemency.

"The tribunal examined Williams' case for the following six years – right up until Governor Michael Parson indefinitely terminated the process," the lawyers wrote.

Parson's subsequent decision to revoke Williams' stay of execution and deny him his constitutional rights through due process was contested by his legal team.

The day before the execution itself, Williams' team also asked the US Supreme Court to postpone the execution due to alleged racial bias during jury selection.

The case has pitted Bell, running as a Democrat for Congress, against Republican state Attorney General Andrew Bailey, facing reelection. Bailey opposed Bell's January motion, saying that the new DNA test results were insufficient to exonerate Williams.

Bell's office announced an agreement with Williams in late August, providing for an Alford plea of guilty to first-degree murder and a subsequent life sentence, with the court's approval and the Gayle family's consent. However, the state Attorney General's office challenged this accord, and the state Supreme Court blocked it.

Despite the ongoing efforts from Williams' legal team and advocacy groups, the execution proceeded as scheduled. The U.S. Supreme Court did not intervene, and as Parson stated, Williams had exhausted all judicial remedies.

Given the circumstances, it's crucial for us to continue examining the case and ensuring that justice is truly served.

