Un député de l'AfD démissionne après des allégations de fraude

Klaus Esser est sur le point d'avoir deux diplômes universitaires en droit. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela dans ses dossiers. Sous la pression, le député d'État d'AfD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie a démissionné de ses fonctions. Il a déclaré qu'il quittait immédiatement ses postes pour éviter de nuire au parti et à la faction, tout en continuant son travail au parlement de l'État.

"Il s'agit d'allégations qui remontent à plusieurs années. Je suis détruit politiquement et existentiellement, et notre branche d'État réussie est destabilisée", a écrit Esser dans un communiqué. Il a affirmé que les allégations étaient "préparées et délibérément divulguées à la presse par des individus destructeurs au sein de notre parti". Esser a refusé de commenter les allégations spécifiques, invoquant des enquêtes en cours et le présomption d'innocence.

Le parquet d'Aix-la-Chapelle a confirmé que des enquêtes préliminaires ont été ouvertes contre Esser. Deux plaintes criminelles ont été déposées. Esser a déclaré qu'il coopérerait avec les autorités pour clarifier les allégations.

Deux universités, pas de preuve

Selon la "Rheinische Post" de Düsseldorf, le politicien est accusé d'avoir falsifié de grandes parties de son curriculum vitae. Il est alleged que le député de 43 ans a prétendu être avocat et avoir réussi l'examen d'État. L'Université de Cologne a confirmé qu'Esser avait commencé des études de droit, mais n'a trouvé aucune preuve qu'il avait poursuivi après l'examen et l'examen intermédiaire.

De même, la situation à l'Université de Hagen. Selon le rapport, Esser a prétendu dans ses documents de candidature avoir obtenu un master en droit à l'université. Cependant, cela n'a pas pu être vérifié : Klaus Esser "n'a pas passé d'examen de master en droit et n'a pas obtenu un Master of Laws (LL.M.) à l'Université de Hagen", a déclaré un porte-parole.

