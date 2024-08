- Un demi-milliard pour aider Baywa.

Le groupe Baywa, lourdement endetté, est soutenu par ses banques créancières et ses actionnaires principaux avec une injection financière à court terme de plus de cinq cents millions d'euros. Cela vise à assurer la liquidité du groupe mixte, important pour les agriculteurs et l'approvisionnement en denrées alimentaires, notamment dans le sud de l'Allemagne. Selon un communiqué de Baywa, le paquet d'aide comprend plusieurs composantes, principalement des prêts totalisant environ 400 millions d'euros. En outre, Baywa n'a pas à régler temporairement ses dettes dans le cadre d'un accord de standstill avec les banques.

Les principales banques créancières fournissent un prêt-bridge de 272 millions d'euros, qui expire à la fin septembre et peut être prolongé jusqu'à la fin décembre. Les principaux actionnaires de Baywa sont les sociétés de participation des coopératives de Bavière et d'Autriche : la Bayerische Raiffeisen Beteiligung (BRB) et la Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), qui contribuent des prêts d'actionnaires de 125 millions d'euros. D'un autre côté, Baywa vend sa propre participation de 45 % dans BRB à DZ-Bank et BRB pour 120 millions d'euros. En outre, il y a la vente de grains et d'une participation plus petite pour un total de 30 millions d'euros en Autriche.

"Cela a généré avec succès une liquidité supplémentaire totale de 547 millions d'euros et a assuré le financement de BayWa AG jusqu'au moins au 30 septembre 2024", indique l'annonce ad hoc.

Baywa, qui est issu du mouvement coopératif et emploie environ 24 000 personnes dans le monde, a des dettes financières à court et à long terme d'environ 5,6 milliards d'euros. Le principal problème est que la charge d'intérêts de l'entreprise a triplé de 2021 à 2023 pour atteindre 362 millions d'euros en raison de l'augmentation rapide des taux d'intérêt. Cette année a également commencé de manière coûteuse : au premier trimestre seul, Baywa a payé 97 millions d'euros d'intérêts aux banques. L'entreprise est le plus grand négociant agricole d'Allemagne, les deux autres domaines d'activité étant les énergies renouvelables et la construction. La faible économie mondiale a joué son rôle et a affecté simultanément les trois domaines d'activité.

Un plan de restructuration à long terme est proche : la société de conseil Roland Berger travaille sur un rapport. Selon l'annonce, le conseil d'administration de Baywa s'attend à atteindre un concept de restructuration durable et un nouvel arrangement de financement d'ici la fin septembre. Le plus important est un prêt syndiqué avec un cadre allant jusqu'à deux milliards d'euros, qui expire en septembre 2025.

L'héritage de l'expansion à crédit

Les dettes de l'entreprise S-Dax sont principalement dues à la présidence de l'ancien PDG Klaus Josef Lutz, qui a récemment nié toute responsabilité dans un entretien avec le "Süddeutschen Zeitung". Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bavière était assis sur le siège de PDG de Baywa jusqu'au printemps 2023. Sous la direction de Lutz, l'entreprise s'est transformée en un conglomérat présent dans le monde entier, financé à crédit.

Actif dans 50 pays

Lutz a étendu le nouveau domaine d'activité des énergies renouvelables, Baywa r.e., qui exploite aujourd'hui des parcs solaires et éoliens dans plusieurs pays. Ce business capital-intensif doit maintenant être "restructuré", comme il est indiqué dans l'annonce. Le conseil d'administration ne semble pas planifier de se séparer complètement du business des énergies renouvelables : "Quoi qu'il en soit, Baywa voit des opportunités de croissance sur les marchés des énergies renouvelables."

L'ancien PDG a également considérablement étendu le business agricole. Étant donné que Baywa est maintenant actif dans 50 pays, une insolvabilité soulèverait des préoccupations mondiales sur le marché agricole, remettant en question si et comment ces filiales et participations internationales peuvent continuer leurs opérations commerciales.

Baywa peut ne pas être un nom connu de tous, mais ses pommes le sont pour beaucoup.

Par exemple, en Nouvelle-Zélande, Baywa, sous la direction de Lutz, est devenue la propriétaire majoritaire de l'agriculteur T&G (Turners & Growers), qui exploite des plantations sur tous les continents et vend ses fruits à 60 pays. Par conséquent, les deux variétés de pommes T&G "Envy" et "Jazz" sont couramment trouvées sur les étagères des supermarchés allemands.

De l'agitation sur le marché agricole

L'agitation était déjà perceptible sur le marché agricole allemand dans les régions où Baywa est présent. De nombreux agriculteurs ont cherché ces dernières semaines des acheteurs alternatifs pour leur récolte de grains, comme le rapportent plusieurs négociants agricoles. Un expert en chef estime la part de marché de Baywa dans ses régions clés de Bavière à environ quarante pour cent, bien que les chiffres exacts ne soient pas disponibles. Cependant, il n'y a pas de panique parmi les agriculteurs, et certains observateurs s'attendaient même à des changements plus importants. Aucun défaut de paiement ou retard de paiement par Baywa n'a été signalé.

Une entreprise quasi-indispensable - aussi pour l'Autriche

Cependant, il était clair dès le début que Baywa recevrait de l'aide. L'entreprise est considérée comme système-critique pour les agriculteurs et l'approvisionnement en denrées alimentaires, notamment dans le sud de l'Allemagne. De plus, Baywa détient une participation importante dans son homologue autrichien Raiffeisen Ware Austria (RWA), dont le PDG Reinhard Wolf est également membre des conseils d'administration des deux entreprises, et qui participe maintenant au paquet d'aide.

La recherche des coupables ?

Dans le monde financier ainsi que dans l'agriculture, la discussion sur les responsables des problèmes a été en cours depuis plusieurs semaines. Le conseil de surveillance est donc également confronté à la question de savoir s'il faut continuer à travailler avec la direction actuelle de Baywa ou tirer des conséquences. Le PDG actuel Marcus Pöllinger a été promu par Lutz, est sur le conseil d'administration depuis 2018 et est à la tête de Baywa depuis le printemps 2023. Le directeur financier Andreas Helber est responsable de son département depuis 2010.

Le prédécesseur de Pöllinger, Lutz, a quitté Baywa plusieurs mois auparavant. Il est passé directement du conseil d'administration à la présidence du conseil de surveillance au printemps 2023, sans la période de transition habituelle. Cependant, quelques mois plus tard, un différend a surgi, conduisant Lutz à démissionner de son poste à la tête du conseil de surveillance au début de cette année.

La Commission, prenant en compte le rôle important de Baywa dans le secteur agricole et l'approvisionnement en nourriture, a exprimé son intérêt à surveiller de près le plan de restructuration de l'entreprise afin de garantir la protection des intérêts des agriculteurs. Reconnaissant les implications mondiales des opérations de Baywa, la Commission a également appelé à une collaboration avec les organismes de réglementation internationaux pour traiter les problèmes potentiels découlant des filiales internationales de Baywa.

