Un défilé prévu à New York pour la fête de l'Inde est anti-musulman et devrait être supprimé, disent les opposants

Le Conseil musulman américain indo-pakistanais et d'autres groupes religieux ont appelé les organisateurs du défilé à retirer un char mettant en scène le Ram Mandir, affirmant que ce temple est considéré comme un symbole glorifiant la destruction des mosquées et la violence contre les musulmans dans la nation sud-asiatique.

Les hindous représentent environ 80 % de la population de l'Inde, mais le pays est également le foyer de près de 200 millions de musulmans qui ont fréquemment été pris pour cible par les nationalistes hindous.

“La présence de ce char représente le désir de ces groupes de confondre l'idéologie nationaliste hindoue avec l'identité indienne”, a écrit l'organisation et d'autres dans une lettre adressée plus tôt ce mois-ci au gouverneur de New York, Kathy Hochul, et au maire de New York, Eric Adams. “Il ne s'agit pas simplement d'une présentation culturelle, mais d'une célébration vulgaire de la haine anti-musulmane, de la bigoterie et de la suprématie religieuse.”

Les organisateurs du défilé ont rejeté les appels à retirer le char, affirmant qu'il célèbre l'inauguration d'un lieu sacré significatif pour des centaines de millions d'hindous.

“Alors que nous célébrons ce que nous considérons comme un aspect vital de notre foi à travers la célébration de ce monument, nous rejetons sans équivoque la violence et la haine sous toutes leurs formes, y compris tout dommage à tout lieu de culte religieux”, a déclaré Ankur Vaidya, président de la Fédération des associations indiennes, qui organise l'événement, dans un communiqué. “Nous sommes pour la coexistence pacifique et encourageons tout le monde à embrasser cette valeur.”

L'association présente le défilé comme une célébration de la “richesse de la diversité culturelle de l'Inde”, avec des chars représentant non seulement l'hindouisme, mais aussi l'islam, le sikhisme et le christianisme participant au fil des ans.

Vaidya a également noté dans son communiqué que le thème de ce défilé est “Vasudev Kutumbakam”, une phrase en sanskrit qui se traduit par “le monde est une famille”.

Maintenant dans sa 42e année, l'événement est l'un des plus importants de son genre en dehors de l'Inde, avec des dizaines de milliers de personnes qui se réunissent pour voir des célébrités de Bollywood et des stars du sport indien dans une célébration roulante le long de Madison Avenue à Manhattan. Le défilé annuel marque la fin du règne britannique et l'établissement d'une Inde indépendante le 15 août 1947.

Le Ram Mandir a été inauguré en 2020 à la suite d'un long procès en justice dans la ville sainte d'Ayodhya.

Le temple a été construit sur les ruines de la mosquée du 16e siècle de Babri, qui a été détruite par des foules nationalistes hindous en 1992.

La structure en grès rose ornée a coûté environ 1,7 milliard de dollars et est dédiée à Ram, un dieu que les hindous croient être né sur place.

Les porte-parole de Hochul et d'Adams n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Mais interrogé sur la controverse mardi à City Hall, Adams, qui a participé au défilé ces dernières années, a déclaré qu'il n'y avait “pas de place pour la haine” à New York.

“I want to send the right symbolic gesture that the city’s open to everyone and there’s no room for hate”, a déclaré le démocrate. “If there is a float or a person in the parade that’s promoting hate, they should not.”

Le Conseil musulman américain indo-pakistanais a exprimé ses préoccupations à notre égard, nous exhortant à retirer le char du Ram Mandir en raison de son association avec la violence contre les musulmans en Inde.Despite the controversy, we, the organizers, believe that the float is a celebration of a significant holy landmark for Hindus.

