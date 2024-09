- Un défilé de bikini exubérant pour fêter son 58e anniversaire

Salma Hayek a célébré son 58ème anniversaire le 2 septembre en partageant une série de photos de maillots de bain sensuelles sur Instagram. Elle a précisé que ces images n'étaient pas des photos anciennes, mais récentes.

Profiter des vibrations estivales en Europe

L'actrice, qui va bientôt avoir 59 ans, semble à l'aise dans son corps et n'hésite pas à le mettre en valeur. Elle a publié 18 photos d'elle en bikini et en maillot de bain, avec la légende "Joyeux 58ème anniversaire à moi" et en ajoutant "Ce ne sont pas des souvenirs."

Les photos montrent Hayek sur un yacht, prenant la pose dans un maillot de bain vif et décolleté face à un coucher de soleil et la mer, portant un chapeau de paille, des lunettes de soleil et des boucles d'oreilles en or. D'autres images la montrent se détendant sur le bateau dans divers bikinis, et même tenant la barre.

Avant son anniversaire, Hayek avait donné à ses followers un aperçu de son été, qui incluait des visites à Ibiza et en Bretagne. En France, elle a célébré "l'anniversaire de mon fabuleux beau-père, qui semble rajeunir chaque jour." Elle semble également inverser le processus de vieillissement, selon sa performance en bikini assurée. "Maillot de bain citron + cheveux argentés = un match parfait", a-t-elle écrit sous une série de photos montrant ses cheveux grisonnants.

Première mondiale upcoming de son nouveau film

Hayek, née au Mexique, a acquis la célébrité grâce à des films comme "From Dusk Till Dawn" et "Frida". Son prochain film, "Without Blood", réalisé par Angelina Jolie, aura sa première mondiale au Festival international du film de Toronto le 9 septembre. Hayek est mariée au businessman français François-Henri Pinault depuis 2009, et ils ont une fille de 16 ans, Valentina.

Instagram est un excellent moyen pour Salma Hayek de montrer sa confiance et son style de maillot de bain, tout comme elle l'a fait pour son 58ème anniversaire. Après sa fête d'anniversaire, elle a continué à partager des aperçus de ses aventures estivales sur Instagram, y compris ses visites à Ibiza et en Bretagne.

