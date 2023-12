Un défenseur des droits civiques affirme que les employés d'AMC ont ignoré son handicap lorsqu'ils l'ont expulsé d'un cinéma de Caroline du Nord.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi, l'évêque William Barber, 60 ans, a déclaré que la situation avec le personnel du théâtre n'aurait jamais dû dégénérer et qu'il estimait que l'incident constituait une violation de ses droits en vertu du 14e amendement, qui protège les droits civils des Américains.

S'adressant aux journalistes à Greenville, en Caroline du Nord, où l'incident s'est produit, Mgr Barber a également donné de nouveaux détails, indiquant qu'il faisait partie des personnes qui ont appelé le 911 parce qu'il ne se sentait pas en sécurité à cause de la façon dont il était traité par le personnel du théâtre.

Le leader des droits civiques a déclaré que le personnel du cinéma lui avait demandé de quitter la projection de "La couleur pourpre" à cause d'un fauteuil spécialisé qu'il tentait d'utiliser dans la section du cinéma réservée aux personnes handicapées, avait précédemment rapporté CNN.

M. Barber, qui a été président de la section de Caroline du Nord de la NAACP, a déclaré qu'il souffrait de spondylarthrite ankylosante, une forme d'arthrite dont il est atteint depuis des dizaines d'années. Par conséquent, il marche à l'aide de deux cannes et utilise une chaise spécialisée pour soulager l'inconfort lorsqu'il est assis, a-t-il déclaré à CNN. Dans la vidéo de l'incident partagée par M. Barber avec CNN, la chaise semble avoir un dossier et pas de bras.

S'il pense que la race a joué un rôle dans la confrontation, M. Barber a déclaré que le personnel de l'AMC n'était "pas blanc", ce qui souligne que "ce qui est mal est mal", quelle que soit la couleur de la peau.

"Il n'aurait jamais dû y avoir d'escalade policière, ni de menace d'inculpation pour violation de domicile", a déclaré M. Barber.

Le service de police de Greenville a confirmé que des agents étaient arrivés à l'AMC Fire Tower 12 après avoir reçu un appel pour intrusion. Les agents ont indiqué que l'appelant avait déclaré qu'un client se disputait avec les employés et que ces derniers voulaient que le client soit expulsé.

Après une conversation avec M. Barber, celui-ci a accepté de quitter le cinéma de son plein gré et aucune charge n'a été retenue contre lui, selon un communiqué de la police de Greenville.

M. Barber a déclaré que la visite de la matinée du lendemain de Noël était prévue comme un souvenir spécial avec sa mère de 90 ans. Il a dû la laisser avec un assistant lorsqu'on lui a demandé de quitter le cinéma sous peine d'être arrêté.

"L'un des gérants a dit : "Quel est le problème ?

"Quel est le problème ? Les droits civils et les droits des personnes handicapées sont importants", a-t-il déclaré.

M. Barber affirme que les actions des employés allaient à l'encontre du titre 3 de la loi américaine sur les personnes handicapées (Americans with Disabilities Act), "qui prescrit la discrimination sur la base du handicap dans les établissements publics", a-t-il déclaré.

Les représentants d'AMC ont déclaré dans un communiqué obtenu par la chaîne CNN WITN qu'ils s'étaient excusés auprès de M. Barber.

"Le président-directeur général d'AMC, Adam Aron, lui a déjà téléphoné et prévoit de le rencontrer en personne à Greenville, en Caroline du Nord, la semaine prochaine, pour discuter de cette situation et des bonnes actions que l'évêque Barber a entreprises au fil des ans", peut-on lire dans le communiqué. "Nous sommes également en train de revoir nos politiques avec les équipes de nos cinémas afin de nous assurer que de telles situations ne se reproduisent plus.

M. Barber a déclaré qu'il rencontrerait des représentants d'AMC mardi.

En 1993, M. Barber a rejoint l'église chrétienne Greenleaf à Goldsboro et, au cours des trois décennies suivantes, il s'est fait connaître pour son travail sur des questions telles que la pauvreté, l'inégalité et le racisme. Il a été président de la section NAACP de Caroline du Nord de 2005 à 2017.

Zoe Sottile et Sharif Paget de CNN ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com