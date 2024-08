- Un défenseur de la protection en ligne appelle à des mesures de défense numérique renforcées

Le Commissaire aux droits de l'enfant du gouvernement australien, Joan Robinson, plaide en faveur de mesures de protection plus strictes pour protéger les enfants et les adolescents des cybercriminels. Selon Robinson, qui s'est entretenue avec l'Agence de presse australienne, "il n'y a practically pas de protection de l'enfance en ligne pour l'instant". Les législateurs doivent s'assurer que les fournisseurs de services Internet sont plus responsables de la prévention de l'accès des mineurs aux contenus inappropriés, a insisté Robinson. Une attention particulière doit être portée aux plateformes vidéo, aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne avec des fonctions de chat.

Contourner la vérification de l'âge est "relativement simple"

Bien que les fournisseurs de services Internet soient déjà tenus de protéger les mineurs, tels que par des paramètres de sécurité par défaut sur leurs sites, "ces directives doivent être appliquées en pratique", a mis en garde Robinson. La vérification de l'âge peut encore être contournée avec unerelative facilité.

De nos jours, de nombreux jeunes considèrent la violence sexuelle en ligne comme "complètement normale", a souligné Robinson. "C'est extrêmement préoccupant" de voir à quel point les auteurs sont décomplexés pour contacter les enfants et les adolescents en ligne. "Les mineurs interagissent et communiquent souvent en ligne sans protection", a déclaré Robinson, "sans contrôle social ni même soutien parental". C'est pourquoi il est important d'améliorer les canaux de signalement et de plaintes existants et les services de soutien, a insisté Robinson. Selon elle, les agences chargées de l'application de la loi ont également besoin de plus de ressources compte tenu de l'ampleur de la violence en ligne.

Les victimes sont sous "pression extrême"

Il est essentiel d'établir des règles plus strictes au niveau européen pour obliger légalement les fournisseurs de services Internet à identifier et signaler les contenus abusifs, a suggéré Robinson. Les accords au sein du gouvernement australien et de l'UE sont toujours en cours de négociation et doivent être conclus rapidement, a averti Robinson. "Les enfants victimes de crimes en ligne sont sous pression extrême", ce qui peut dans certains cas conduire au suicide.

Le mercredi, la plateforme YouthProtection.net présentera son rapport annuel 2023 sur la protection des enfants et des adolescents en ligne à Sydney. À l'approche de la présentation, les parties prenantes ont souligné que les mesures de protection et de prévention actuelles sont "parcellaires et insuffisantes". Les applications utilisant l'intelligence artificielle (IA) exacerbent les risques de contenu

