Un défenseur conservateur provoque l' agitation parmi les Républicains

Dans l'entourage de Donald Trump, la figure controversée Laura Loomer est régulièrement aperçue. Connue pour ses commentaires discriminatoires et racistes, elle a accompagné Trump lors d'un débat télévisé à Philadelphie et a voyagé à bord de son avion privé lorsqu'il s'est rendu à New York pour le mémorial du 11 septembre, où elle a également été vue à ses côtés.

Tandis que la campagne républicaine de Trump cherche à attirer les électeurs modérés et indécis, le septuagénaire fréquente une jeune femme qui diffuse des perspectives anti-islamiques et a précédemment suggéré que les attentats du 11 septembre étaient un "complot interne" orchestré par le gouvernement américain.

Avant le débat, la jeune femme de 31 ans a publié sur une plateforme en ligne que si un candidat d'origine indienne et afro-américaine gagnait l'élection le 5 novembre, "il y aura une odeur de curry à la Maison Blanche".

Même les républicains aguerris, connus pour leurs remarques incendiaires, ont condamné cette déclaration. "C'est répugnant et incroyablement préjugé", a déclaré la députée Marjorie Taylor Greene. De tels épisodes ne reflètent pas les valeurs "que nous, les républicains et les partisans de Trump, défendons".

Un sénateur critique la division parmi les républicains

Le sénateur de Caroline du Nord, Thom Tillis, a déclaré sur la plateforme que Loomer est "une théoricienne du complot délirante qui répand constamment de la boue pour diviser les républicains". Un adversaire politique n'aurait pas pu élaborer une meilleure stratégie pour nuire aux chances de réélection de Trump.

Trump est resté indifférent à l'agitation du parti. "Je n'ai aucun contrôle sur Laura. Laura devrait être libre d'exprimer ses opinions. C'est une esprit libre", a-t-il déclaré. Plus tard, il a écrit sur sa plateforme sociale qu'il ne partage pas ses opinions - mais c'est décourageant de voir comment elle est calomniée par "des radicaux marxistes et des fascistes" comme elle.

Loomer a connu un succès fulgurant ces dernières années en se proclamant "fière islamophobe", en qualifiant l'islam de "cancer", en se réjouissant de la mort de migrants en Méditerranée et en diffusant des propos homophobes et racistes. En 2020, elle s'est présentée sans succès au Congrès en Floride.

Interdiction de Twitter, approbation de Musk

Après que Twitter ait interdit Loomer en 2018 en raison de ses activités, elle s'est enchaînée aux locaux de la société à New York. L'activiste juive portait une étoile de David jaune, similaire à celle que les Juifs étaient contraints de porter pendant l'Holocauste.

La plupart des plateformes en ligne avaient précédemment restreint l'accès de Loomer. Cependant, après l'acquisition de Twitter par le milliardaire de la technologie Elon Musk, qui est maintenant connu sous le nom de X, Loomer a été autorisée à publier à nouveau et a partagé ses messages haineux et remplis de théories du complot avec ses 1,3 million d'abonnés. Après que Trump ait survécu de justesse à une tentative d'assassinat le 13 juillet, Loomer a spéculé que le président américain Joe Biden était

